Когда принцесса Шарлотта примерит свою первую тиару

Фанатов юной дочери принца Уильяма и Кейт Миддлтон ждут плохие новости – тиару Шарлотта наденет еще нескоро.

Related video

Уже сейчас семилетняя принцесса Шарлотта, второй ребенок Кейт Миддлтон и принц Уильям, является настоящей иконой стиля и одним из самых популярный детей в мире. Все что она надевает – становится хитом продаж. А ее фото с мероприятий собирают сотни лайков. Но хоть Шарлотта и является принцессой, но свою первую тиару она примерит еще нескоро и вот почему. Об этом пишет HELLO!

Шарлотта занимает третье место в линии наследования британского престола после своего отца Уильяма и старшего брата Джорджа. И она точно будет играть важную роль, не смотря на юный возраст на коронации своего дедушки, короля Карла в мае.

Однако даже на таком важном событии Шарлотта, скорей всего, будет без тиары. А ведь фанаты юной принцессы очень ждут этого события.

Принцесса Шарлотта Фото: Getty Images

Есть вероятность, что впервые мы увидим принцессу Шарлотту в тиаре в день ее свадьбы. Хотя жестких правил нет, большинство королевских женщин не носят сложные головные уборы до церемонии бракосочетания, в том числе Кейт и Меган Маркл.

Следует, конечно, отметить, что обе герцогини унаследовали свои титулы, а не родились в королевской семье. Но принцессу Евгению, родившуюся в королевской семье, не видели в тиаре до ее свадьбы с Джеком Бруксбэнком в октябре 2018 года, а ее старшая сестра, принцесса Беатрис, последовала ее примеру, когда связала себя узами брака в июле 2020 года.

Однако между Шарлоттой и дочерями герцога Йоркского есть большая разница — Йорки не являются работающими членами королевской семьи.

Тогда, возможно, Шарлотта пойдет по пути, проложенному принцессой Анной и принцессой Маргарет, сестрой покойной королевы, которые носили диадемы до свадьбы.

Анна, единственная дочь покойной королевы Елизаветы, впервые надела тиару в 17 лет, а затем позировала в этом драгоценном украшении для официального фото к своему 21-летию.

Это вполне может быть традицией, которой последует Шарлотта и ее родители. Так что, вероятно, она примерит свою первую тиару для официального портрета, чтобы отметить свое 18-летие или 21-летие.

Также стоит учитывать, что Анна и Маргарет носили свои тиары в официальном качестве работающих членов королевской семьи. Поскольку монархия становится все более упорядоченной, Шарлотта, вероятно, начнет представлять своего деда, короля Карла, и отца принца Уильяма, в качестве молодого члена королевской семьи на официальных мероприятих вроде государственных банкетов.

Но, по словам королевского корреспондента Даниэль Стейси, сейчас королевская семья стала более демократичной, так что маленькая Шарлотта, скорей всего, еще нескоро примерит одну из семейных драгоценностей. Ведь дамы, являющиеся членами королевской семьи, надевают тиары только на очень важные события: премьеры фильмов, или благотворительные ужины таковыми не являются.

Свадьба Кейт Миддлтон и принца Уильяма Фото: Getty Images

Зато теперь фанаты могут гадать, какую тиару Шарлотта может выбрать в качестве дебютной. Скорей всего это будет тиара Cartier Halo. Ее носили принцесса Маргарет и принцесса Анна, а также именно ее надевала Кейт Миддлтон для своей свадьбы с принцем Уильямом в 2011 году.

Но также это может быть и фамильная тиара Спенсеров, которую носила бабушка принцессы Шарлотты – принцесса Диана.