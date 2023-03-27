Ділова принцеса. Топ 5 найкращих образів Кейт Міддлтон у жакетах і піджаках

Кейт Міддлтон — ікона стилю, і в її гардеробі повно стильних блейзерів, піджаків і жакетів, які вона вдало поєднує з іншими вбраннями зі свого гардеробу.

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Кейт Міддлтон з'являється в стильному вбранні від дорогих брендів. Але часто вона одягає речі з масмаркету, створюючи оригінальні повсякденні образи. Один із улюблених предметів гардеробу принцеси Уельської — піджаки, жакети й блейзери.

З їхньою допомогою вона створює незабутні образи, які можуть повторити її шанувальниці. Адже вся справа в умінні поєднувати речі.

І якщо ви роздумуєте над тим, щоб придбати стильний піджак, саме час помилуватися на стиль Кейт Міддлтон для натхнення.

Фокус зібрав топ 5 образів принцеси Уельської, в яких фігурує піджак або блейзер.

Білий блейзер і джинси

Днями Кейт Міддлтон відвідувала бюджетний супермаркет, щоб зустрітися з його керівником. Зрозуміло, що дороге вбрання було б недоречним. Так що принцеса Уельська обрала недорогий, але гарний блейзер від Zara за 80 доларів.

Демократичний блейзер під джинси Фото: Скріншот

І поєднала його з простою білою футболкою, класичними блакитними джинсами та непомітними прикрасами.

До речі, цей блейзер — її улюблений. Востаннє принцеса була помічена у цьому вбранні в Дербі 8 лютого 2023 року.

Білий піджак від Alexander McQueen

Другий улюблений білий піджак у гардеробі принцеси Уельської — вже не такий бюджетний. Він від Alexander McQueen і коштує майже дві тисячі фунтів стерлінгів.

Класичний білий піджак для ділового образу Фото: Getty Images

Вона одягала його вже не менш ніж чотири рази, але на цей раз створила простий, проте елегантний діловий образ. Білий піджак вона доповнила чорними брюками й туфлями на високих підборах. Топ також був білим, тож простежується деяка тенденція: принцеса не любить, коли її піджаки контрастують із тим, що одягнене під ними.

Сірий твід

Твід ніколи не вийде з їхньої моди. Тож і принцеса Уельська має жакет із цієї тканини. Вона одягала його раніше та вибрала для відвідування лондонської школи.

Сірий твід завжди у трендах

Сірий піджак від Кетрін Вокер за 3000 фунтів вона поєднала з чорним топом і вузькими штанами. А завершила образ ланцюжком із підвіскою з лазуриту від AstleyClarke вартістю 216 доларів.

Твід хороший тим, що поєднується не лише з класикою, а й із демократичнішими джинсами. Так що якщо хочете придбати піджак, почніть із твіду. Він точно впишеться в більшість ваших образів.

Синій вінтаж

Коли Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідували США, всі її образи привернули увагу. А особливо вінтажний жакет від Chanel глибокого синього кольору. В ньому принцеса Уельська відвідала баскетбольний матч між командами Boston Celtics і Miami Heat.

Кейт Міддлтон у синьому вінтажному жакеті Chanel Фото: Getty

І це був чудовий приклад того, як можна вписати вінтажну штучку у свій гардероб і знову зробити її актуальною.

У випадку з Кейт Міддлтон вона доповнила образ вже звичним для себе способом: вузькими штанами й туфлями на високих підборах.

Шик і блиск

Шкода, що в цьому жакеті від бренду Self-Portrait за 400 фунтів стерлінгів Кейт Міддлтон з'явилася лише раз, вітаючи британців із Різдвом. Але це чудовий приклад того, як піджак може бути ошатним і доповнити вечірній образ.

Кейт Міддлтон і її блискучий жакет Фото: Скриншот

Жакет Кейт був розшитий паєтками та був просто дивовижним. А ще в ньому, напевно, було тепло. Так що якщо вам потрібен гарний і теплий предмет гардеробу, то подібний жакет вам підійде.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, які пальта в трендах. А натхнення для покупки пальта краще пошукати в принцеси Уельської. Пальт у неї достатньо.