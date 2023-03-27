Ділова принцеса. Топ 5 найкращих образів Кейт Міддлтон у жакетах і піджаках
Кейт Міддлтон — ікона стилю, і в її гардеробі повно стильних блейзерів, піджаків і жакетів, які вона вдало поєднує з іншими вбраннями зі свого гардеробу.
Кейт Міддлтон з'являється в стильному вбранні від дорогих брендів. Але часто вона одягає речі з масмаркету, створюючи оригінальні повсякденні образи. Один із улюблених предметів гардеробу принцеси Уельської — піджаки, жакети й блейзери.
З їхньою допомогою вона створює незабутні образи, які можуть повторити її шанувальниці. Адже вся справа в умінні поєднувати речі.
І якщо ви роздумуєте над тим, щоб придбати стильний піджак, саме час помилуватися на стиль Кейт Міддлтон для натхнення.
Фокус зібрав топ 5 образів принцеси Уельської, в яких фігурує піджак або блейзер.
Білий блейзер і джинси
Днями Кейт Міддлтон відвідувала бюджетний супермаркет, щоб зустрітися з його керівником. Зрозуміло, що дороге вбрання було б недоречним. Так що принцеса Уельська обрала недорогий, але гарний блейзер від Zara за 80 доларів.
І поєднала його з простою білою футболкою, класичними блакитними джинсами та непомітними прикрасами.
До речі, цей блейзер — її улюблений. Востаннє принцеса була помічена у цьому вбранні в Дербі 8 лютого 2023 року.
Білий піджак від Alexander McQueen
Другий улюблений білий піджак у гардеробі принцеси Уельської — вже не такий бюджетний. Він від Alexander McQueen і коштує майже дві тисячі фунтів стерлінгів.
Вона одягала його вже не менш ніж чотири рази, але на цей раз створила простий, проте елегантний діловий образ. Білий піджак вона доповнила чорними брюками й туфлями на високих підборах. Топ також був білим, тож простежується деяка тенденція: принцеса не любить, коли її піджаки контрастують із тим, що одягнене під ними.
Сірий твід
Твід ніколи не вийде з їхньої моди. Тож і принцеса Уельська має жакет із цієї тканини. Вона одягала його раніше та вибрала для відвідування лондонської школи.
Сірий піджак від Кетрін Вокер за 3000 фунтів вона поєднала з чорним топом і вузькими штанами. А завершила образ ланцюжком із підвіскою з лазуриту від AstleyClarke вартістю 216 доларів.
Твід хороший тим, що поєднується не лише з класикою, а й із демократичнішими джинсами. Так що якщо хочете придбати піджак, почніть із твіду. Він точно впишеться в більшість ваших образів.
Синій вінтаж
Коли Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідували США, всі її образи привернули увагу. А особливо вінтажний жакет від Chanel глибокого синього кольору. В ньому принцеса Уельська відвідала баскетбольний матч між командами Boston Celtics і Miami Heat.
І це був чудовий приклад того, як можна вписати вінтажну штучку у свій гардероб і знову зробити її актуальною.
У випадку з Кейт Міддлтон вона доповнила образ вже звичним для себе способом: вузькими штанами й туфлями на високих підборах.
Шик і блиск
Шкода, що в цьому жакеті від бренду Self-Portrait за 400 фунтів стерлінгів Кейт Міддлтон з'явилася лише раз, вітаючи британців із Різдвом. Але це чудовий приклад того, як піджак може бути ошатним і доповнити вечірній образ.
Жакет Кейт був розшитий паєтками та був просто дивовижним. А ще в ньому, напевно, було тепло. Так що якщо вам потрібен гарний і теплий предмет гардеробу, то подібний жакет вам підійде.
Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, які пальта в трендах. А натхнення для покупки пальта краще пошукати в принцеси Уельської. Пальт у неї достатньо.