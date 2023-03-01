Топ 10 появ принцеси. Наймодніші образи Кейт Міддлтон у пальто

Скоро ми знімемо пуховики та почнемо носити пальта, а для натхнення найкраще скористатися прикладом справжньої фанатки цього верхнього одягу — принцеси Уельської.

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Дружина принца Вільяма вірна своєму стилю та, як справжня англійка, вважає за краще носити в прохолодну пору року саме пальто. Звичайно, іноді вона з'являється і в куртках, особливо коли на неї чекає якийсь спортивний захід. Але якщо подія офіційна, то пальто — її вибір. І найчастіше британських брендів. Особливо Кейт Міддлтон любить Alexander McQueen. Любов до пальта — це сімейне. У короля Карла теж чимало зручних пальт із натуральної вовни класичного крою, які він носить роками, буквально з часів своєї молодості.

У гардеробі принцеси Уельської ціла колекція різноманітних пальт буквально всіх кольорів веселки, які вона змінює, підбираючи під них щоразу нові аксесуари й інші предмети одягу. Так що, збираючись носити пальто, ви не знайдете кращого прикладу для наслідування.

Фокус вибрав топ 10 найкращих виходів Кейт Міддлтон у пальто для весняного натхнення.

Коричневе пальто й червоний ансамбль

[ + – ] Кейт Міддлтон і її оригінальне коричневе пальто Фото: Getty Images

У цьому пальті Hobbs Кейт уже з'являлася на публіці 2012 року. І цього разу, під час поїздки в Корнуолл у 2023 році, принцеса Уельська поєднала його з червоною водолазкою та червоною спідницею, які вже одягала раніше. Замшеві чоботи, пояс і класична укладка — і принцеса Уельська знову довела звання ікони стилю. Пальто, попри простоту, доповнене оригінальними деталями на рукавах і тонким ремінцем.

Біле пасує до клітинки

[ + – ] Біле пальто ідеальне для весни Фото: Getty Images

Біле пальто від улюбленого бренду Alexander Mcqueen Кейт Міддлтон у властивій їй невимушеній манері поєднала з дешевою, як для принцеси, спідницею в дрібну чорно-білу клітинку за 20 фунтів від Zara. Модні таблоїди пишуть, що це нове пальто в гардеробі принцеси. Але головне в цьому образі те, що Кейт наочно демонструє, як носити такий вередливий колір як білий.

Зелене, як трава

[ + – ] Пальто зеленого кольору — правильний вибір для весняного гардеробу Фото: Getty Images

Це пальто від Alexander McQueen Кейт Міддлтон, зважаючи на все, обожнює. Адже вона має таке ж, але червоного кольору. Його довжина ідеально підходить для прохолодної весни, воно шикарно поєднується з улюбленими чоботями принцеси на стійких підборах, а колір приковує погляд. Словом, якщо ви сумнівалися, чи потрібне вам у гардеробі зелене довге пальто, відповідь буде позитивною. Воно точно порадує вас навесні.

Червоне та коротке

[ + – ] Червоне пальто для тих, хто любить яскраві кольори Фото: Getty

У Кейт Міддлтон дуже багато пальт червоного кольору. До того ж на будь-який випадок і для будь-якого заходу. Є навіть сукня-пальто для тих випадків, коли вже занадто тепло для відкритого верхнього одягу, але недостатньо тепло, щоб обійтися однією сукнею. Але червоне або малиново-червоне коротке пальто — ідеальний вибір для тих, хто не надто любить довжину максі. Кейт носить це пряме червоне пальто з чорними штанами та чорними туфлями та має шикарний вигляд.

Колір хакі

[ + – ] Колір хакі пасує всім Фото: Getty Images

Відтінок, який отримав популярність після того, як стиль мілітарі щільно увійшов у світову моду після світових воєн, зараз актуальний як ніколи. Він універсальний, нейтральний і компліментарний до всього, з чим ви його поєднуватиме. Пальто кольору хакі підійде до елегантного стилю, як у принцеси Уельської, і до ваших улюблених джинсів.

Сукня-пальто

[ + – ] Сукня-пальто підходить для теплої весни Фото: Getty Images

І якщо йдеться про сукні-пальто, то Кейт Міддлтон справжня їхня фанатка. У неї їх достатньо. І це чудовий вибір на весну. Якщо погода дозволяє, як і ваші плани на день, то подібне вбрання може стати справжнім порятунком. Це універсальне вбрання для елегантного виходу. У ньому тепло, затишно, і з ним ідеально поєднуються туфлі-човники. Отже, якщо ви хочете спробувати щось подібне, то кращого натхнення не знайти.

Патріотичний твід

[ + – ] Класичний твід завжди в моді Фото: Getty Images

Це пальто Кейт Міддлтон вдягає рідко, а дарма. Адже це, мабуть, однин із найпатріотичніших нарядів у її гардеробі. Справжній твід, із якого пошито пальто, виготовляється з вовни шотландських овець. А його фасон не змінювався десятиліттями. Це уособлення англійського шику та відмінний вибір для тих, хто віддає перевагу для свого весняного образу класиці.

Синє й оригінальне

[ + – ] Оригінальне приталене синє пальто для стильних образів Фото: Getty Images

Це пальто для тих, хто не боїться експериментів. Воно легке, а значить, підійде для теплої весни, приємного синього відтінку, який ідеально поєднується з чорним і білим, а також приталене, що дозволяє носити його як зі штанами, так і зі спідницею або штанами. Образ Кейт Міддлтон у цьому пальті вже став культовим.

Приталене ретро

[ + – ] Приталене пальто в ретростилі Фото: Getty Images

Саме такі пальта колись увела в моду Коко Шанель. Вони не повторювали фасон чоловічих, а були створені жінкою для жінок і акцентували увагу на їхньому стилі. У вбранні принцеси Уельської ідеально поєднуються всі компоненти. А вам таке пальто підійде, якщо ви віддаєте перевагу елегантній жіночній класиці.

Бежевий тотал-лук

[ + – ] Бежевий тотал-лук підходить для весняної погоди Фото: Getty Images

Подібний колір для пальта, відтінок "верблюжої вовни", як його називають, дуже популярний. Адже він абсолютно нейтральний і універсальний, а отже, підходить для повсякденних і урочистих виходів, адже поєднувати його можна з чим завгодно. Але найкраще взяти приклад із принцеси та спробувати одягнутися в одному кольорі. Як показала Кейт Міддлтон, це ідеальний весняний образ: теплий і світлий.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найпопулярніші моделі курток на весну 2023, а також описував найдорожчі вбрання Кейт Міддлтон, які вона демонструвала минулого року.