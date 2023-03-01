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Стиль жизни

Топ-10 появлений принцессы. Самые модные образы Кейт Миддлтон в пальто

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Фото: Getty Images | Кейт Миддлтон обожает пальто и ее образы всегда служат вдохновением

Скоро мы снимем пуховики и начнем носить пальто, а для вдохновения лучше всего воспользоваться примером настоящей фанатки этой верхней одежды – принцессы Уэльской.

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Супруга принца Уильяма верна своему стилю и, как настоящая англичанка, предпочитает носить в прохладное время года именно пальто. Конечно, иногда она появляется и в куртках, особенно когда ей предстоит какое-то спортивное мероприятие. Но если событие официальное – то пальто ее выбор. Причем чаще всего британских брендов. Особенно Кейт Миддлтон любит Alexander McQueen. Любовь к пальто – это семейное. У короля Карла тоже немало удобных пальто из натуральной шерсти классического покроя, которые он носит годами, буквально, со времен своей молодости.

В гардеробе принцессы Уэльской целая коллекция разнообразных пальто буквально всех цветов радуги, которые она меняет, подбирая под них каждый раз новые аксессуары и прочие предметы одежды. Так что, собираясь носить пальто, лучшего примера для подражания не найти.

Фокус выбрал топ-10 лучших выходов Кейт Миддлтон в пальто для весеннего вдохновения.

Коричневое пальто и красный ансамбль

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Кейт Миддлтон и ее оригинальное коричневое пальто
Фото: Getty Images

В этом пальто Hobbs Кейт уже появлялась на публике в 2012 году. И в этот раз, во время поездки в Корнуолл в 2023 году, принцесса Уэльская сочетала его с красной водолазкой и красной юбкой, которые уже надевала ранее. Замшевые сапоги, пояс и классическая укладка и принцесса Уэльская снова доказала звание иконы стиля. Пальто, не смотря на кажущуюся простоту – дополнено оригинальными деталями на рукавах и тонким ремешком.

Белое подходит к клетке

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Белое пальто идеально для весны
Фото: Getty Images

Белое пальто от любимого бренда Alexander Mcqueen Кейт Миддлтон, в свойственной ей непринужденной манере сочетала с дешевой, как для принцессы, юбкой в мелкую черно-белую клетку за 20 фунтов от Zara. Модные таблоиды пишут, что это пальто новое в гардеробе принцессы. Но главное в этом образе то, что Кейт наглядно демонстрирует, как носить такой капризный цвет, как белый.

Зеленое, как трава

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Пальто зеленого цвета - правильный выбор для весеннего гардероба
Фото: Getty Images

Это пальто от Alexander McQueen Кейт Миддлтон, судя по всему, обожает. Ведь у нее есть такое же, но красного цвета. Его длина идеально подходит для прохладной весны, оно шикарно сочетается с любимыми сапогами принцессы на устойчивом каблуке, а цвет приковывает взгляд. Словом, если вы сомневались, нужно ли вам в гардеробе зеленое длинное пальто – то ответ будет положительным. Оно точно порадует вас весной.

Красное и короткое

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Красное пальто для тех, кто любит яркие цвета
Фото: Getty

У Кейт Миддлтон очень много пальто красного цвета. Причем на любой случай и для любого мероприятия. Есть даже платье-пальто для тех случаев, когда уже слишком тепло для откровенно верхней одежды, но недостаточно, чтобы обойтись одним платьем. Но красное, или малиново-красное короткое пальто – идеальный выбор для тех, кто не слишком любит длину макси. Кейт носит это прямое красное пальто с черными брюками и черными туфлями. И выглядит шикарно.

Цвет хаки

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Цвет хаки подойдет всем
Фото: Getty Images

Оттенок, получивший популярность после того, как стиль милитари плотно вошел в мировую моду после мировых войн, сейчас актуален, как никогда. Он универсален, нейтрален и терпелив ко всему, с чем вы будете его сочетать. Пальто цвета хаки подойдет к элегантному стилю, как у принцессы Уэльской и к вашим любимым джинсам.

Платье-пальто

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Платье-пальто подходит для теплой весны
Фото: Getty Images

И если речь зашла о платьях-пальто, то Кейт Миддлтон настоящая их фанатка. У нее их предостаточно. И это отличный выбор на весну. Если погода позволяет, как и ваши планы на день. То подобный наряд может стать настоящим спасением. Это универсальный наряд для элегантного выхода. В нем тепло, уютно и с ним идеально сочетаются туфли-лодочки. Так что если вы хотите попробовать что-то подобное, то лучшего вдохновения не найти.

Патриотичный твид

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Классический твид всегда в моде
Фото: Getty Images

Это пальто Кейт Миддлтон надевает редко, а зря. Ведь это, пожалуй, один из самых патриотичных нарядов в ее гардеробе. Настоящий твид, из которого пошито это пальто, изготавливается из шерсти шотландских овец. А его фасон не менялся десятилетиями. Это олицетворение английского шика. И отличный выбор для тех, кто предпочитает для своего весеннего образа классику.

Синее и оригинальное

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Оригинальное приталенное синее пальто для стильных образов
Фото: Getty Images

Это пальто для тех, кто не боится экспериментов. Оно легкое, а значит подойдет для теплой весны, приятного синего оттенка, который идеально сочетается с черным и белым, а также приталенное, что позволяет носить его, как с брюками, так и с юбкой, или брюками. Образ Кейт Миддлтон в этом пальто уже стал культовым.

Приталенное ретро

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Приталенное пальто в ретро-стиле
Фото: Getty Images

Именно такие пальто когда-то ввела в моду Коко Шанель. Они не повторяли фасон мужских, а были созданы женщиной для женщин и подчеркивали их стиль. В наряде принцессы Уэльской идеально сочетаются все компоненты. А вам такое пальто подойдет, если вы предпочитаете элегантную женственную классику.

Бежевый тотал-лук

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Бежевый тотал-лук подходит для весенней погоды
Фото: Getty Images

Подобный цвет для пальто, оттенок "верблюжьей шерсти", как его называют, очень популярен. Ведь он совершенно нейтрален и универсален, а значит, подходит для повседневных и торжественных выходов, ведь сочетать его можно с чем угодно. Но лучше всего взять пример с принцессы и попробовать одеться в одном цвете. Как показала Кейт Миддлтон – это идеальный весенний образ: теплый и светлый.

Напомним, ранее Фокус писал о самых популярных моделях курток на весну 2023. А также описывал самые дорогие наряды Кейт Миддлтон, которые она демонстрировала в прошлом году.