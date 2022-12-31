Рекордный год. Самые дорогие наряды Кейт Миддлтон за сезон 2022

В 2022 году, как оценили эксперты, принцесса Уэльская появилась в нарядах на 176 664 фунтов стерлингов.

Related video

2022 год стал самым дорогим годом для Кейт Миддлтон. Модные эксперты изучили все ее выходы на публику и подсчитали, сколько стоили ее наряды, включая обувь, сумочки и украшения. Всего наряды Кейт Миддлтон оценили в 176 664 фунтов стерлингов. Об этом пишет Daily Mail.

Но это связано с тем, что пандемия коронавируса закончилась, так что Кейт стала часто выходить на публику и в ее расписание вернулись зарубежные визиты, для которых обычно готовится отдельный гардероб. Не с тем размахом, как для королевы Елизаветы II, когда для нее обычно создавались наряды с нуля, но в таких случаях Кейт Миддлтон представляет свою страну, а значит наряды очень важны.

При этом будущая королева продолжает носить и перерабатывать некоторые из своих старых любимых вещей, а также надевает вещи из таких демократичных магазинов, как Zara, Hobbs и Mango. Для сравнения, в 2021 году Кейт появилась в новых нарядах на 48 845 фунтов стерлингов. В 2020-м – на 93 914 фунтов стерлингов, в 2019 году — на 103 075 фунтов стерлингов.

Тем временем она также впервые воспользовалась рынком аренды, решив надеть платье из службы Hurr на премию Earthshot в декабре.

К тому же в 176 тысяч фунтов входят также и ювелирные украшения, сумочки и туфли. Туфель, как отмечали эксперты ранее, Кейт и правда приобрела немало, заметно обновив свой уже примелькавшийся набор.

Предполагается, что король покрывает расходы на гардероб Кейт для "связанных с работой" мероприятий из своего официального семейного бюджета, но неясно, всегда ли принцесса платит полную цену за наряды или получает скидки. Все-таки, каждый наряд, который демонстрирует на себе Кейт, моментально становится хитом продаж. Так что вполне вероятно, что немало брендов могут предоставлять ей наряды бесплатно, или со скидкой ради такого выгодного пиара.

Неожиданно, но первый дорогой предмет одежды, клетчатый блейзер от Кэтрин Уокер за 3000 фунтов, Кейт надела только в феврале, когда посещала фонд социальной поддержки в Саутварке, Лондон.

[ + – ] Блейзер с которого стартовала череда дорогих нарядов

И она сочетала его с брюками, туфлями и украшениями, которые носила раньше.

Даже официальный визит в Данию обошелся Кейт в небольшую сумму около тысячи фунтов. Самым дорогим предметом стал джемпер от Mark Kenly за 320 фунтов и несколько ювелирных украшений.

А на встречу с королевой Маргрете Кейт надела все, что надевала уже ранее. Создавать новые образы с таким обширным гардеробом, как у нее, явно несложно.

В марте Кейт отмечала День Святого Патрика в Лондоне с ирландской гвардией. Это традиция: с 1901 года женщины в королевской семье раздают трилистники ирландским гвардейцам из Хаунслоу.

Кейт была в новом пальто от Laura Green London Emilia за 3200 фунтов и шляпке за 445 фунтов.

[ + – ] Кейт и ее милитари-образ Фото: Getty Images

Дорого обошелся тогда еще герцогине Кембриджской их с Уильямом Карибский тур. Это был вопрос престижа, так что она примерила немало шикарных нарядов.

Началось все с платья от Jenny Packham за четыре тысячи фунтов и новых туфелек от Emmy London Rebecca за 415 фунтов стерлингов.

[ + – ] Первый дорогой наряд из карибского тура Кейт и Уильяма Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

После ряда довольно демократичных нарядов, среди которых было платье от дизайнера Тори Берч за 455 фунтов, Кейт и принц Уильям посетили мероприятие в Кахаль Пеш, у подножия руин майя.

Кейт блистала в платье от Vampires Wife за 1650 фунтов и особое внимание занимают ее туфли от Jimmy Choo. Они были с открытым носком, что было почти революцией в мире строгого протокола.

[ + – ] Кейт блистала в платье от Vampires Wife Фото: Getty Images

На Ямайку Кейт Миддлтон прибыла в полностью новом образе: платье от Roksanda обошлось в 1095 фунтов стерлингов, клатч Ferragamo — 268 фунтов, серьги Sezane — 85 фунтов.

[ + – ] Кейт Миддлтон любит яркие наряды Фото: Getty Images

У Кейт и Уильяма было несколько встреч на второй день их пребывания на Ямайке, начиная с визита премьер-министра Эндрю Холнесса и его жены Джульетты.

Так что Кейт блеснула в пиджаке от любимого Alexander McQueen — 1370 фунтов стерлингов, и в брюках этого же бренда за 575 фунтов.

[ + – ] Кейт Миддлтон любит наряды от Александра Маккуина

Почти самым дорогим нарядом Ямайки стало платье от еще одного любимого дизайнера Кейт – Дженни Пэкхем. Изумрудное платье обошлось в 4084,82 фунтов стерлингов.

[ + – ] Образ в стиле принцессы Дианы Фото: Getty Images

Но платье от Александра МакКуина за 5000 фунтов стерлингов, шляпа от Филипа Трейси (1350 фунтов стерлингов), клатч Anya Hindmarch (395 фунтов) и туфли Emmy London (415 фунтов) – составили самый дорогой ямайский образ Кейт. В нем она наблюдала за парадом.

[ + – ] Кейт Миддлтон любит наряды от Александра Маккуина Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

На Багамах Кейт Миддлтон появилась в платье от Эмилии Уикстед за тысячу фунтов. Обошлась демократичными брендами во время остальных визитов, но на торжественном приеме, который устроил багамский генерал-губернатор сэр Корнелиус Элвин Смит на курорте Baha Mar Resort, Кейт Миддлтон снова была ослепительна в роскошном платье от Philippa Lepley — 6500 фунтов стерлингов.

[ + – ] Идеальный вечерний образ Фото: Getty Images

Образ она дополнила декорированными туфлями на каблуке Gianvito Rossi — 1750 фунтов, синей атласной сумкой Lulu Guinness — 225 фунтов, и украшениями из собственной коллекции.

[ + – ] Идеальный вечерний образ

Далее Кейт обходилась не самыми дорогими нарядами. Вплоть до того, как состоялась премьера фильма "Лучший стрелок". Кейт, которую на красной дорожке сопровождали принц Уильям и Том Круз, продемонстрировала голливудский шик в платье от Roland Mouret 'Lamble' за 2700 фунтов стерлингов. Бриллиантовые серьги от Robinson Pelham Tsar Star обошлись в 10 560 фунтов стерлингов.

[ + – ] Голливудский шик на премьере "Лучшего стрелка" Фото: Getty Images

И снова не надевала ничего слишком дорогого вплоть до розового брючного костюма от Александра МакКуина, сшитого на заказ. Он обошелся короне в две тысячи фунтов. В нем Кейт встречалась с детьми в благотворительном центре.

[ + – ] Кейт Миддлтон любит наряды от Александра Маккуина Фото: Getty Images

В июне состоялись скачки в Аскоте, где уже традиционно дамы из королевской семьи демонстрируют элегантные наряды и, конечно, шикарные шляпки. Кейт посетила четвертый день Royal Ascot в асимметричном платье в горошек от Alessandra Rich за 1450 фунтов стерлингов и шляпке-канотье Sally-Ann Provan за 750 фунтов.

[ + – ] Кейт Миддлтон на скачках в Аскоте Фото: Getty Images

В июле Кейт Миддлтон два раза появлялась в дорогих новых платьях. В белом от Emilia Wickstead за 1345 фунтов на игре в поло.

[ + – ] Кейт Миддлтон в неформальной обстановке Фото: Getty Images

И в темно-синем платье в горошек от Alessandra Rich за 1549 фунтов на Уимблдоне.

[ + – ] Кейт Миддлтон на Уимблдоне Фото: Getty Images

Но когда скончалась королева Елизавета II, экономный режим отошел на второй план. Все внимание было приковано к членам королевской семьи. И особенно к Кейт.

В своем первом появлении после смерти королевы принцесса Уэльская присоединилась к другим старшим членам королевской семьи на прогулке в Виндзоре в платье Jenny Packham за 4000 фунтов стерлингов.

[ + – ] Принцесса Уэльская и ее элегантный траур Фото: Getty Images

В Вестминстер-холле в Лондоне она была в пальто от Кэтрин Уокер за 3000 фунтов стерлингов и в платье Pillbox Halo за 1720 фунтов.

[ + – ] Принцесса Уэльская и ее элегантный траур Фото: Getty Images

В Сандрингеме Кейт была в платье от Александра МакКуина за 3000 фунтов стерлингов.

[ + – ] Принцесса Уэльская и ее элегантный траур Фото: Getty

19 сентября, на похоронах королевы Елизаветы Кейт Миддлтон продемонстрировала элегантный траурный образ в платье-пальто от Alexander McQueen за 3000 фунтов.

[ + – ] Принцесса Уэльская и ее элегантный траур Фото: Getty Images

И вплоть до ноября Кейт уже в новом статусе принцессы Уэльской не демонстрировала слишком дорогие наряды до первого официального мероприятия, где свой новый титул требовалось подкрепить соответствующим образом.

Для первой Национальной службы памяти Кейт надела платье-пальто от Кэтрин Уокер за три тысячи фунтов и свою новую брошь Bentley & Skinner, подарок на 40-летие, за 14 500 фунтов стерлингов.

[ + – ] Кейт и ее новая брошь Фото: Getty Images

22 ноября состоялось важное событие. Первый официальный визит иностранного лидера, президента ЮАР, к королю Карлу, который сменил мать на троне.

И снова королевской семье пришлось потратиться.

Принцесса Уэльская надела фиолетовое платье-пальто от Эмилии Уикстед за три тысячи фунтов.

[ + – ] Фиолетовый образ принцессы Уэльской Фото: Getty

А на государственном банкете появилась в роскошном белом платье от Jenny Packham за 4000 фунтов.

[ + – ] Кейт Миддлтон на приеме в честь президента ЮАР Фото: Getty

Во время визита в США Кейт продемонстрировала завидную экономность. Снова надела винтажный жакет от Chanel, который уже носила раньше и для главного события трехдневного визита – вручения премии Earthshot Prize, арендовала платье Solace London всего за 74 фунта.

[ + – ] Кейт в арендованном платье Фото: Getty Images

Впрочем, все компенсировало шикарное колье из королевской сокровищницы и изумрудные серьги от Asprey за 9 365 фунтов.

Предрождественская суета ознаменовалась появлением принцессы в блестящем красном платье от Jenny Packham за 4100 фунтов стерлингов.

[ + – ] Кейт Миддлтон в красном Фото: Getty

Последний раз она появлялась на публике в Сандрингеме, в рождественское утро с прочими членами королевской семьи. И уже успела продемонстрировать подарок от принца Уильяма: новые серьги за сто фунтов. Их, к слову, уже раскупили.