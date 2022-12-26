Кейт Миддлтон показала, что получила от принца Уильяма в подарок на Рождество

После появления принцессы Уэльской в этом аксессуаре на публике, его за считанные часы раскупили во всех онлайн-магазинах.

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40-летняя принцесса Уэльская Кейт Миддлтон на рождественской службе в Сандрингеме появилась в серьгах, которые ей на праздники подарил ее супруг, сообщает The Sun со ссылкой на свои источники.

Речь идет о золотых серьгах High Street за 100 фунтов стерлингов от французского бренда Sezane. После того, как будущая королева надела эти серьги, такие же моментально разобрали во всех магазинах.

Украшение сделано из переработанной латуни. Каждая серьга состоит из четырех нитей голубых драгоценных камней, свисающих с единственной заклепки с эффектом золота в стиле древней монеты.

Фото: Sezane

Принцесса Уэльская, как сообщается, владеет пятью парами серег от Sezane, и королевских поклонников умилил тот момент, что ее супруг знает о любви Кэтрин к этому бренду, преподнеся ей новую пару.

В декабре прошлого года тогдашняя герцогиня Кембриджская надела пару золотых сережек-колец стоимостью 70 фунтов стерлингов во время посещения музея Виктории и Альберта в Лондоне.

Кейт любит не только аксессуары, но и одежду этого бренда. Она появлялась в блузке Margeurite от Sezane во время продвижения своего фотопроекта Hold Still в 2021 году.

Приветствуя фанатов в поместье Сандрингем вчера, принцесса Уэльская сказала одному доброжелателю, что ее дети "получили много прекрасных вещей" в этом году.

Напомним, принц Луи снова стал звездой СМИ, появившись вместе с родителями и старшими братом и сестрой на службе.

Напомним, в чем Кейт Миддлтон пришла на рождествеское богослужение.