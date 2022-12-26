Принц Луи снова капризничал на публике (фото)

Старшего сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма впервые взяли на рождественскую службу.

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4-летний принц Луи снова капризничал на официальном событии. Об этом пишет Page Six.

Накануне младшего сына принца и принцессы Уэльских впервые взяли с собой на рождественскую службу в Сандрингеме. Местные фотографы "поймали" момент, когда Луи дернул Кейт Миддлтон за руку, пытаясь заставить ее перестать говорить и двигаться дальше, когда его мама приветствовала доброжелателей у церкви Святой Марии Магдалины.

Эта прогулка стала первой, когда внук короля Карла III присоединился к своим родителям, брату и сестре — 9-летнему принцу Джорджу и принцессе Шарлотте — на традиционной праздничной церковной службе королевской семьи Великобритании.

Несмотря на то, что Луи, казалось, присутствовал на службе в прошлом году, меры предосторожности из-за COVID-19 не позволили членам королевской семьи обычную прогулку на службу, а также поздороваться со стоящими на улице представителями общественности.

[ + – ] Принц Луи и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Во время празднования Платинового юбилея королевы Елизаветы II в июне 2022 младший сын принца и принцессы Уэльских стал главной звездой официальных мероприятий, ведь вел себя очень эмоционально и экспрессивно.

[ + – ] Королева Елизавета II и принц Луи Фото: Getty Images

Напомним, как принц Луи переносит смерть королевы Елизаветы II.

Также Фокус писал о том, почему принц Луи повторяет судьбу принца Гарри.