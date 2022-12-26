Принц Луї знову капризував на публіці (фото)
Старшого сина Кейт Міддлтон та принца Вільяма вперше взяли на різдвяну службу.
4-річний принц Луї знову капризував на офіційній події. Про це пише Page Six.
Напередодні меншого сина принца та принцеси Уельських вперше взяли із собою на різдвяну службу в Сандрінгемі. Місцеві фотографи "зловили" момент, коли Луї смикнув Кейт Міддлтон за руку, намагаючись змусити її перестати говорити й рухатися далі, коли його мама вітала доброзичливців біля церкви Святої Марії Магдалини.
Ця прогулянка стала першою, коли онук короля Карла ІІІ приєднався до своїх батьків, брата та сестри — 9-річного принца Джорджа та принцеси Шарлотти — на традиційній святковій церковній службі королівської родини Великобританії.
Незважаючи на те, що Луї, здавалося, був присутній на службі минулого року, запобіжні заходи щодо COVID-19 не дозволили членам королівської родини звичайну прогулянку на службу, а також привітатися з представниками громадськості, які стояли на вулиці.
Під час святкування Платинового ювілею королеви Єлизавети ІІ у червні 2022 менший син принца та принцеси Уельських став головною зіркою офіційних заходів, адже поводився дуже емоційно та експресивно.
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