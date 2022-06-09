Важка дитина. Чому принц Луї повторює долю принца Гаррі

Поведінка чотирирічного Луї Кембриджського дуже нагадує його дядька в дитинстві.

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Маленький принц Луї є дуже активною дитиною. Під час святкування ювілею Єлизавети II його мати, Кейт Міддлтон, не могла впоратися з невгамовним характером спадкоємця. Хлопчик весь час кривлявся і чіплявся до інших членів королівської сім'ї, через що його вже почали порівнювати з принцом Гаррі, якого теж свого часу вважали шибеником.

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Як пише Мarieclaire, молодший син принца Чарльза і покійної принцеси Діани в 1980-х роках теж часто корчив пики під час офіційних заходів, розважаючи фотографів. Причому, як відомо, його знаменита мати заохочувала таку поведінку. В документальному фільмі "Діана, наша мати: її життя і спадщина", присвяченому 20-річчю загибелі герцогині Уельської, принц Гаррі згадував, що принцеса Діана була "абсолютною дитиною до мозку кісток".

"Одним з її девізів для мене було: "Ти можеш бути таким неслухняним, як хочеш, тільки не попадись" — зазначав герцог Сассекський.

Про те, що принц Гаррі з самого дитинства був сам собі на умі, говорив і королівський експерт Робер Джобсон, згадуючи історію офіцера королівської охорони Кена Ворфа, який у 1980-90-х роках працював із принцесою Діаною.

Якось по дорозі на один із заходів він став свідком наступної сцени. Восьмирічний принц Вільям та шестирічний принц Гаррі сперечалися на задньому сидінні машин. Якоїсь миті герцог Сассекський раптом випалив: "Ти будеш королем. Я не буду — так що я можу робити, що хочу!"

Кен Ворф згадував, що був шокований словами маленького Гаррі. Цю історію королівський експерт Робер Джобсон переказав у своїй книзі "Вільям у 40 років: Становлення сучасного монарха".

Ймовірно, в деяких шанувальників королівської сім'ї можуть виникнути побоювання, що принц Луї, будучи так само як і принц Гаррі, молодшим братом спадкоємця престолу, у майбутньому розмірковуватиме в такому ж ключі. Адже "запасним" спадкоємцям важко знайти місце при дворі та у світі, тому вони часто бунтують, як це було з принцесою Маргарет, сестрою Єлизавети II, а також з принцом Гаррі.

Проте не варто робити поспішних висновків. Поки принц Луї просто чотирирічний хлопчик, який занадто втомився від нудних дорослих заходів і намагався розважити себе найдоступнішим для нього способом.

Фокус раніше розповідав про те, що Кейт Міддлтон повернулася до робочого режиму після королівського ювілею та відвідала благодійну організацію, яка допомагає малозабезпеченим сім'ям.