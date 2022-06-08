У стильному вбранні. Кейт Міддлтон повернулася до роботи після ювілею Єлизавети II

Герцогиня Кембриджська патронує благодійні організації, які допомагають сім'ям із маленькими дітьми.

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Герцогиня Кембриджська повернулася до своїх королівських робочих обов'язків після довгих вихідних з нагоди свтякування Платинового ювілею правління королеви. У середу Кейт Міддлтон відвідала центр Little Village у Бренті, щоб дізнатися, як він підтримує місцеві сім'ї, забезпечуючи їм доступ до предметів першої потреби для маленьких дітей. Про це пише Hellomagazine.

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Для візиту герцогиня Кембриджська обрала стильний костюм, що складається з білого жакета та чорних штанів. Образ Кейт доповнила білим плетеним клатчем. Дружина принца Вільяма виглядала щасливою.

[ + – ] Кейт Міддлтон повернулася до робочого графіку після святкування ювілею правління Єлизавети II Фото: Getty Images

Як пишуть у Hellomagazine, Little Village — благодійна організація, яка забезпечує незаможні сім'ї необхідними товарами для дітей віком до п'яти років. Йдеться про одяг, іграшки та предмети першої необхідності, включаючи підгузки, ліжечка, дитячі коляски та туалетне приладдя.

Кейт Міддлтон багато років підтримує організацію. Влітку 2020 року герцогиня Кембриджська зібрала дев'ятнадцять британських брендів, щоб пожертвувати понад 10 тисяч нових товарів для дітей по всій країні.

Нагадаємо, минулими вихідними Великобританія відзначала 70-річчя правління Єлизавети II. З цієї нагоди по всій країні пройшли грандіозні заходи, включно з театралізованим шоу, військовим парадом, службою в Соборі. На ювілейних заходах королеви Кейт Міддлтон була у центрі уваги. У перший день вона з'явилася у білосніжному костюмі. А також привернула увагу тим, що вивела у світ усіх своїх трьох дітей — вони вперше брали участь у параді на святі такого масштабу.

Особливо відзначився молодший син Кейт Міддлон та принца Вільяма — принц Луї. Чотирьохрічному хлопчику доросле свято видалося надто втомливим. Він постійно кривлявся і не міг всидіти на місці, через що заспокоювати малюка довелося його знаменитій прабабусі Єлизаветі II, а також дідусеві, принцу Чарльзу, а деякі користувачі Інтернету вирішили, що у хлопця є проблеми з посидючістю.

Як писав раніше Фокус, у Мережі спробували поставити "діагнози" принцу Луї через його активну поведінку.