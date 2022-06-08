В стильном костюме. Кейт Миддлтон вернулась к работе после юбилея Елизаветы II

Герцогиня Кембриджская патронирует благотворительные организации, помогающие семьям с маленькими детьми.

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Герцогиня Кембриджская вернулась к своим королевским рабочим обязанностям после долгих выходных по случаю празднования Платинового юбилея правления королевы. В среду Кейт Миддлтон посетила центр Little Village в Бренте, чтобы узнать, как он поддерживает местные семьи, обеспечивая им доступ к предметам первой необходимости для маленьких детей. Об этом пишет Hellomagazine.

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Для визита герцогиня Кембриджская выбрала стильный костюм, состоящий из белого жакета и черных брюк. Образ Кейт дополнила белым плетеным клатчем. Супруга принца Уильяма выглядела отдохнувшей и счастливой.

[ + – ] Кейт Миддлтон вернулась к рабочему графику после празднования юбилея правления Елизаветы II Фото: Getty Images

Как пишут в Hellomagazine, Little Village — благотворительная организация, которая обеспечивает малоимущие семьи необходимыми товарами для детей в возрасте до пяти лет. Речь идет об одежде, игрушках и предметах первой необходимости, включая подгузники, кроватки, детские коляски и туалетные принадлежности.

Кейт Миддлтон много лет поддерживает организацию. Летом 2020 года герцогиня Кембриджская собрала девятнадцать британских брендов, чтобы пожертвовать более 10 000 новых товаров для детей по всей стране.

Напомним, в прошлые выходные Великобритания отмечала 70-летия правления Елизаветы II. По этому случаю по всей стране прошли грандиозные мероприятия, включая театрализованное шоу, военный парад, службу в Соборе. На юбилейных мероприятиях королевы Кейт Миддлтон была в центре внимания. В первый день она появилась в удивительной красоты белоснежном костюме. А также привлекла всеобщее внимание тем, что вывела в свет всех своих троих детей — они впервые участвовали в параде на празднике такого масштаба.

Особенно отличился младший сын Кейт Миддлон и принца Уильяма — принц Луи. Четырехлетнему мальчугану взрослый праздник показался слишком утомительным. Он постоянно кривлялся и не мог усидеть на месте, из-за чего успокаиват малыша пришлось его знаменитой прабабушке Елизавете II, а также дедушке, принцу Чарльзу, а некоторые пользователи Интернета решили, что у мальчишки есть проблемы с усидчивостью.

Как писал ранее Фокус, в Сети попытались поставить "диагнозы" принцу Луи из-за его активного поведения.