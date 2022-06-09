Трудный ребенок. Почему принц Луи повторяет судьбу принца Гарри

Поведение четырехлетнего Луи Кембриджского сильно напоминает его дядю в детстве.

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Маленький принц Луи очень активный ребенок. Во время празднования юбилея Елизаветы II его мама, Кейт Миддлтон, не могла справиться с неугомонным характером наследника. Мальчик все время кривлялся и приставал к другим членам королевской семьи, из-за чего его уже начали сравнивать с принцем Гарри, которого тоже в свое время считали сорванцом.

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Как пишет Мarieclaire, младший сын принца Чарльза и покойной принцессы Дианы в 1980х годах тоже часто корчил рожи во время официальных мероприятиях, развлекая фотографов. Причем, как известно, его знаменитая мама поощряла такое поведение. В документальном фильме "Диана, наша мать: ее жизнь и наследие", посвященном 20-летию гибели герцогини Уэльской, принц Гарри вспоминал, что что принцесса Дианна была "абсолютным ребенком до мозга костей".

"Одним из ее девизов для меня было: "Ты можешь быть таким непослушным, как хочешь, только не попадись"" — отмечал герцог Сассекский.

О том, что принц Гарри с самого детства был сам себе на уме, говорил и королевский эксперт Робер Джобсон, вспоминая историю офицера королевской охраны Кена Уорфа, который в 1980-90х годах работал с принцессой Дианой.

Однажды по дороге на одно из мероприятий он стал свидетелем следующей сцены. Восьмилетний принц Уильям и шестилетний принц Гарри спорили на заднем сидении машин. В какой-то момент герцог Сассекский вдруг выпалил: "Ты будешь королем. Я не буду — так что я могу делать, что хочу!"

Кен Уорф вспоминал, что был шокирован словами маленького Гарри. Эту историю королевский эксперт Робер Джобсон пересказал в своей книге "Уильям в 40 лет: Становление современного монарха".

Вероятно, у некоторых поклонников королевской семьи могут возникнуть опасения, что принц Луи, будучи так же, как и принц Гарри, младшим братом наследника престола, в будущем станет размышлять в таком же ключе. Ведь "запасным" наследникам трудно найти место при дворе и в мире, потому они часто бунтуют, как это было с принцессой Маргарет, сестрою Елизаветы II, а также с принцем Гарри.

Однако не стоит делать поспешных выводов. Пока что принц Луи просто четырехлетний мальчуган, который слишком утомился от скучных взрослых мероприятий и пытался развлечь себя наиболее доступным для него способом.

Фокус ранее рассказывал о том, что Кейт Миддлтон вернулась в рабочий режим после королевского юбилея и посетила благотворительную организацию, которая помогает малоимущим семьям.