Кейт Міддлтон показала, що отримала від принца Вільяма як подарунок на Різдво

Після появи принцеси Уельської в цьому аксесуарі на публіці його за лічені години розкупили у всіх онлайн-магазинах.

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40-річна принцеса Уельська Кейт Міддлтон на різдвяній службі в Сандрінгемі з'явилася у сережках, які їй на свята подарував її чоловік, повідомляє The Sun із посиланням на свої джерела.

Йдеться про золоті сережки High Street за 100 фунтів стерлінгів від французького бренду Sezane. Після того, як майбутня королева одягла ці сережки, так само моментально розібрали у всіх магазинах.

Прикраса зроблена з переробленої латуні. Кожна сережка складається з чотирьох ниток блакитного дорогоцінного каміння, що звисає з єдиної заклепки з ефектом золота в стилі стародавньої монети.

Фото: Sezane

Принцеса Уельська, як повідомляється, володіє п'ятьма парами сережок від Sezane, і королівських шанувальників зворушив той момент, що її чоловік знає про любов Кетрін до цього бренду, піднісши їй нову пару.

У грудні минулого року тодішня герцогиня Кембриджська одягла пару золотих сережок-кілець вартістю 70 фунтів стерлінгів під час відвідин музею Вікторії та Альберта у Лондоні.

Кейт любить не лише аксесуари, а й одяг цього бренду. Вона з'являлася у блузці Margeurite від Sezane під час просування свого фотопроєкту Hold Still у 2021 році.

Вітаючи фанатів у маєтку Сандрінгем учора, принцеса Уельська сказала одному доброзичливцю, що її діти "отримали багато чудових речей" цього року.

Нагадаємо, принц Луї знову став зіркою ЗМІ, з'явившись разом з батьками та старшими братом та сестрою на службі.

Нагадаємо, у чому Кейт Міддлтон прийшла на різдвяне богослужіння.