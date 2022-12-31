Рекордний рік. Найдорожчі вбрання Кейт Міддлтон за сезон 2022

У 2022 році, як оцінили експерти, принцеса Уельська з'явилася в нарядах на 176 664 фунтів стерлінгів.

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2022 став найдорожчим роком для Кейт Міддлтон. Модні експерти вивчили всі її виходи на публіку та підрахували, скільки коштували її вбрання, включаючи взуття, сумочки та прикраси. Усього вбрання Кейт Міддлтон оцінили в 176 664 фунтів стерлінгів. Про це пише Daily Mail.

Але це пов'язано з тим, що пандемія коронавірусу закінчилася, тому Кейт стала часто виходити на публіку і в її розклад повернулися закордонні візити, для яких зазвичай готується окремий гардероб. Не з тим розмахом, як для королеви Єлизавети II, коли для неї зазвичай створювалися вбрання з нуля, але в таких випадках Кейт Міддлтон представляє свою країну, а отже, вбрання дуже важливе.

Водночас майбутня королева продовжує носити та переробляти деякі зі своїх старих улюблених речей, а також одягає речі з таких демократичних магазинів, як Zara, Hobbs та Mango. Для порівняння, у 2021 році Кейт з'явилася у нових вбраннях на 48 845 фунтів стерлінгів. 2020-го — на 93 914 фунтів стерлінгів, у 2019 році — на 103 075 фунтів стерлінгів.

Тим часом вона також вперше скористалася ринком оренди, вирішивши одягнути сукню зі служби Hurr на премію Earthshot у грудні.

До того ж до 176 тисяч фунтів входять також і ювелірні прикраси, сумочки та туфлі. Туфель, як зазначали експерти раніше, Кейт і справді придбала чимало, помітно оновивши свій набір.

Передбачається, що король покриває витрати на гардероб Кейт для "пов'язаних із роботою" заходів зі свого офіційного сімейного бюджету, але незрозуміло, чи завжди принцеса платить повну ціну за вбрання чи отримує знижки. Все-таки, кожне вбрання, яке демонструє на собі Кейт, моментально стає хітом продажу. Так що цілком імовірно, що чимало брендів можуть надавати їй вбрання безплатно, або зі знижкою заради такого вигідного піару.

Несподівано, але перший дорогий предмет одягу, картатий блейзер від Кетрін Вокер за 3000 фунтів, Кейт одягла лише у лютому, коли відвідувала фонд соціальної підтримки у Саутварці, Лондон.

[ + – ] Блейзер з якого стартувала низка дорогих нарядів

І вона поєднувала його з брюками, туфлями та прикрасами, які носила раніше.

Навіть офіційний візит до Данії обійшовся Кейт у невелику суму близько тисячі фунтів. Найдорожчим предметом став джемпер від Mark Kenly за 320 фунтів та кілька ювелірних прикрас.

А на зустріч із королевою Маргрете Кейт одягла все, що одягала вже раніше. Створювати нові образи з таким гардеробом, як у неї, явно нескладно.

У березні Кейт відзначала День Святого Патріка у Лондоні з ірландською гвардією. Це традиція: з 1901 року жінки в королівській родині роздають трилисники ірландським гвардійцям із Хаунслоу.

Кейт була в новому пальті від Laura Green London Emilia за 3200 фунтів і капелюшку за 445 фунтів.

[ + – ] Кейт та її мілітарі-образ Фото: Getty Images

Дорого обійшовся тоді ще герцогині Кембриджській їхній з Вільямом Карибський тур. Це було питання престижу, тож вона приміряла чимало розкішних нарядів.

Почалося все з сукні від Jenny Packham за чотири тисячі фунтів та нових туфельок від Emmy London Rebecca за 415 фунтів стерлінгів.

[ + – ] Перше дороге вбрання з карибського туру Кейт та Вільяма Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Після ряду досить демократичних нарядів, серед яких була сукня від дизайнера Торі Берч за 455 фунтів, Кейт і принц Вільям відвідали захід у Кахаль Пеш, біля підніжжя руїн мая.

Кейт сяяла у сукні від Vampires Wife за 1650 фунтів і особливу увагу займають її туфлі від Jimmy Choo. Вони були з відкритим носком, що було майже революцією у світі суворого протоколу.

[ + – ] Кейт сяяла у сукні від Vampires Wife Фото: Getty Images

На Ямайку Кейт Міддлтон прибула в абсолютно новому образі: сукня від Roksanda коштувала 1095 фунтів стерлінгів, клатч Ferragamo — 268 фунтів, сережки Sezane — 85 фунтів.

[ + – ] Кейт Міддлтон любить яскраве вбрання Фото: Getty Images

У Кейт та Вільяма було кілька зустрічей на другий день їхнього перебування на Ямайці, починаючи з візиту прем'єр-міністра Ендрю Холнесса та його дружини Джульєтти.

Так що Кейт сяяла в піджаку від улюбленого Alexander McQueen — 1370 фунтів стерлінгів, і в штанах цього бренду за 575 фунтів.

[ + – ] Кейт Міддлтон любить вбрання від Олександра Макквіна

Майже найдорожчим вбранням Ямайки стала сукня від ще однієї улюбленої дизайнерки Кейт Дженні Пекхем. Смарагдова сукня коштувала 4084,82 фунта стерлінгів.

[ + – ] Образ у стилі принцеси Діани Фото: Getty Images

Але сукня від Олександра Макквіна за 5000 фунтів стерлінгів, капелюх від Філіпа Трейсі (1350 фунтів стерлінгів), клатч Anya Hindmarch (395 фунтів) та туфлі Emmy London (415 фунтів) — склали найдорожчий ямайський образ Кейт. У ньому вона спостерігала за парадом.

[ + – ] Кейт Міддлтон любить вбрання від Олександра Макквіна Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

На Багамах Кейт Міддлтон з'явилася у сукні від Емілії Вікстед за тисячу фунтів. Обійшлася демократичними брендами під час решти візитів, але на урочистому прийомі, який влаштував багамський генерал-губернатор сер Корнеліус Елвін Сміт на курорті Baha Mar Resort, Кейт Міддлтон знову була сліпучою у розкішній сукні від Philippa Lepley — 6500 фунтів стерлінгів.

[ + – ] Ідеальний вечірній образ Фото: Getty Images

Образ вона доповнила декорованими туфлями на підборах Gianvito Rossi — 1750 фунтів, синьою атласною сумкою Lulu Guinness — 225 фунтів, та прикрасами із власної колекції.

[ + – ] Ідеальний вечірній образ

Далі Кейт обходилася не найдорожчими вбраннями. Аж до того, як відбулася прем'єра фільму "Найкращий стрілець". Кейт, яку на червоній доріжці супроводжували принц Вільям та Том Круз, продемонструвала голлівудський шик у сукні від Roland Mouret 'Lamble' за 2700 фунтів стерлінгів. Діамантові сережки від Robinson Pelham Tsar Star коштували 10 560 фунтів стерлінгів.

[ + – ] Голлівудський шик на прем'єрі "Найкращого стрільця" Фото: Getty Images

І знову не одягала нічого надто дорогого аж до рожевого брючного костюма від Олександра Макквіна, пошитого на замовлення. Він обійшовся короні дві тисячі фунтів. У ньому Кейт зустрічалася з дітьми у благодійному центрі.

[ + – ] Кейт Міддлтон любить вбрання від Олександра Макквіна Фото: Getty Images

У червні відбулися перегони в Аскоті, де вже традиційно пані з королівської родини демонструють елегантні вбрання та, звичайно, шикарні капелюшки. Кейт відвідала четвертий день Royal Ascot в асиметричній сукні горошок від Alessandra Rich за 1450 фунтів стерлінгів і капелюшку-канотьє Sally-Ann Provan за 750 фунтів.

[ + – ] Кейт Міддлтон на перегонах в Аскоті Фото: Getty Images

У липні Кейт Міддлтон двічі з'являлася у дорогих нових сукнях. У білому від Emilia Wickstead за 1345 фунтів на грі у поло.

[ + – ] Кейт Міддлтон у неформальній обстановці Фото: Getty Images

І в темно-синій сукні горошок від Alessandra Rich за 1549 фунтів на Вімблдоні.

[ + – ] Кейт Міддлтон на Вімблдоні Фото: Getty Images

Але коли померла королева Єлизавета II, економний режим відійшов до другого план. Вся увага була прикута до членів королівської родини. І особливо до Кейт.

У своїй першій появі після смерті королеви принцеса Уельська приєдналася до інших старших членів королівської родини на прогулянці у Віндзорі у сукні Jenny Packham за 4000 фунтів стерлінгів.

[ + – ] Принцеса Уельська та її елегантне жалобне вбрання Фото: Getty Images

У Вестмінстер-холі в Лондоні вона була в пальті від Кетрін Вокер за 3000 фунтів стерлінгів і в сукні Pillbox Halo за 1720 фунтів.

[ + – ] Принцеса Уельська та її елегантне жалобне вбрання Фото: Getty Images

У Сандрінгемі Кейт була у сукні від Олександра Макквіна за 3000 фунтів стерлінгів.

[ + – ] Принцеса Уельська та її елегантний жалобне вбрання Фото: татуировки

19 вересня, на похороні королеви Єлизавети Кейт Міддлтон продемонструвала елегантний жалобний образ у сукні-пальті від Alexander McQueen за 3000 фунтів.

[ + – ] Принцеса Уельська та її елегантний жалобне вбрання Фото: Getty Images

І аж до листопада Кейт вже в новому статусі принцеси Уельської не демонструвала надто дорогого вбрання до першого офіційного заходу, де свій новий титул потрібно підкріпити відповідним чином.

Для першої Національної служби пам'яті Кейт одягла сукню-пальто від Кетрін Вокер за три тисячі фунтів і свою нову брошку Bentley & Skinner, подарунок на 40-річчя, за 14 500 фунтів стерлінгів.

[ + – ] Кейт та її нова брошка Фото: Getty Images

22 листопада відбулася важлива подія. Перший офіційний візит іноземного лідера, президента ПАР до короля Карла, який змінив матір на троні.

І знову королівській родині довелося витратитись.

Принцеса Уельська одягла фіолетову сукню-пальто від Емілії Вікстед за три тисячі фунтів.

[ + – ] Фіолетовий образ принцеси Уельської Фото: вулкан

А на державному банкеті з'явилася у розкішній білій сукні від Jenny Packham за 4000 фунтів.

[ + – ] Кейт Міддлтон на прийомі на честь президента ПАР Фото: Getty

Під час візиту до США Кейт продемонструвала завидну ощадливість. Знову одягла вінтажний жакет від Chanel, який вже носила раніше і для головної події триденного візиту — вручення премії Earthshot Prize, орендувала сукню Solace London лише за 74 фунти.

[ + – ] Кейт в орендованій сукні Фото: Getty Images

Втім, все компенсувало шикарне кольє з королівської скарбниці та смарагдові сережки від Asprey за 9365 фунтів.

Передріздвяна метушня ознаменувалася появою принцеси в блискучій червоній сукні від Jenny Packham за 4100 фунтів стерлінгів.

[ + – ] Кейт Міддлтон у червоному Фото: вулкан

Востаннє вона з'являлася на публіці в Сандрінгемі, різдвяного ранку з іншими членами королівської родини. І вже встигла показати подарунок від принца Вільяма: нові сережки за сто фунтів. Їх, до речі, вже розкупили.