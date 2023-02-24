Яркие цвета и "сумасшедшие" текстуры. Топ-5 трендов курток на весну 2023

Скоро совсем потеплеет, а это значит, что пора снимать теплые пуховики и надевать удобные легкие куртки и ветровки.

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Некоторые не слишком внимательно относятся к верхней одежде, думая лишь о том, что она должны быть теплой, или водонепроницаемой, или просто удобной. Но куртка – это именно то, что вы будете носить ближайшие несколько месяцев и это отличный способ произвести впечатление. Модная и красивая крутка также может обладать всеми полезными качествами, а еще радовать вас своим стильным видом.

Тренды курток на весну 2023 гарантируют, что вы точно произведете впечатление, ведь в моде разнообразие. Яркая кожа, уникальные текстуры, узоры и принты — вот лишь некоторые из основных трендов верхней одежды, которые входят в моду.

Чтобы выбрать идеальную куртку, вы должны сначала определиться со своими личными критериями. Вы хотите куртку, которая будет легко надеваться поверх прочей одежды, или куртка сама по себе будет главной изюминкой наряда? Должен ли материал сохранять тепло или быть достаточно легким, чтобы носить его в помещении? Нейтральные тона или яркие цвета? Словом, у вас будет выбор.

Фокус собрал главные тренды курток на весну 2023.

Удлиненная черная кожаная куртка

Куртка из черной кожи в стиле гранж всегда вызывает стойкие ассоциации с "Матрицей". И, верно, именно поэтому дизайнеры Милана, Парижа, Лондона и Нью-Йорка включили в свои коллекции.

Фото: Nasty Gal Фото: Nasty Gal Фото: Nasty Gal

В прошлом году все сходили с ума по кожаным блейзерам, сейчас в моде гибид блейзера и тренча. Если вы хотите придать образу немного драматичности – то эта модель точно вам подойдет. Особенно если выбрать фасон со структурированными плечами и карманами.

Пушистая куртка

Куртка, или скорей короткий полушубок из искусственного меха, или текстурованной ткани – главный хит этой весны. Он выглядит слегка безумно, но точно поднимает настроение.

Фото: Nasty Gal Фото: Nasty Gal Фото: Nasty Gal

Плюсы подобных курток: они бывают самых забавных расцветок, каких вы только можете представить. А значит что-то точно придется вам по душе. В такой куртке вы точно будете привлекать внимание. И совсем неважно, что под ней.

Яркие кожаные куртки

Если вы не хотите выглядеть, как герой фильма "Матрица", то этот тренд весны 2023 точно для вас. Натуральная кожа сейчас не в тренде, но зато в тренде имитация кожи и яркие цвета.

Фото: Nasty Gal Фото: Nasty Gal Фото: Nasty Gal

Металлик, розовый всех оттенков, зеленые и синие. Красочная кожаная куртка должна выглядеть богато по тону и текстуре, как и черная. Также, как и в случае с черной кожаной курткой, вы можете носить ее поверх водолазок, толстовок и нарядных топов в течение всего года.

Бомбер

Куртка-бомбер, бывшая часть униформы военных летчиков, переживает возрождение каждый год. В этом году она больше в спортивном стиле, но каждый найдет себе среди моделей тренд по душе.

Фото: H&M Фото: Asos Фото: Asos Фото: Asos

Укороченные бомберы, яркие стеганые бомберы из искусственной кожи с интересной текстурой, или черный бомбер оверсайз, который можно носить с белой базовой футболкой и свободными джинсами. Словом, хотите быть в тренде – купите бомбер. Вам никуда не деться от этого удобного унисекс фасона.

Университетская куртка

Младший брат бомбера, удобная куртка из теплой ткани с символикой университета и контрастными рукавами. Застегивается на кнопки, является неотъемлемой частью студенческой моды. Ее носят спортсмены, и изначально в женский гардероб она проникла благодаря подружкам футболистов, баскетболистов и бейсболистов. Так они демонстрировали свою приверженность университетской команде.

Происхождение культовой университетской куртки приписывают Гарвардскому университету. Считается, что именно в 1865 году бейсбольная команда Гарварда пришила большие буквы "H" на свою форму. Позже для них создали специальные форменные куртки.

Но через некоторое время университетская куртка из стиля преппи перекочевала на улицы. Даже у принцессы Дианы была такая куртка, полученная в подарок.

Университетские куртки то входили, то выходили из моды на протяжении многих лет, но такие бренды, как Ralph Lauren, Kith и Aimé Leon Dore, снова делают их популярными среди людей, которые превращают классические пробные камни уличной одежды в гибридный стиль. Самыми популярными цветами остаются зеленый и белый, но каждый может выбрать что-то себе по душе.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о том, какие тренды обуви будут в моде весной 2023 года. Это балетные туфельки, сапоги-чулки и туфли с острым носком.