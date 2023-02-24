Яскраві кольори та "божевільні" текстури. Топ 5 трендів курток на весну 2023

Скоро зовсім потеплішає, а це означає, що настав час знімати теплі пуховики й надягати зручні легкі куртки та вітровки.

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Дехто не надто уважно ставиться до верхнього одягу, думаючи лише про те, що він повинен бути теплим, або водонепроникним, або просто зручним. Але куртка — це саме те, що ви носитимете найближчі кілька місяців, і це чудовий спосіб справити враження. Модна та красива крутка також може мати всі корисні якості, а також радувати вас своїм стильним виглядом.

Тренди курток на весну 2023 гарантують, що ви справите враження, адже в моді різноманітність. Яскрава шкіра, унікальні текстури, візерунки та принти — ось лише деякі з основних трендів верхнього одягу, що входять у моду.

Щоб вибрати ідеальну куртку, ви повинні спочатку визначитися зі своїми особистими критеріями. Ви хочете куртку, яку буде легко надягати поверх іншого одягу, або куртка сама по собі буде головною родзинкою вбрання? Чи повинен матеріал зберігати тепло чи бути досить легким, щоб носити його в приміщенні? Нейтральні тони чи яскраві кольори? Словом, ви матимете вибір.

Фокус зібрав головні тренди курток на весну 2023 року.

Подовжена чорна шкіряна куртка

Куртка з чорної шкіри в стилі гранж завжди викликає стійкі асоціації з "Матрицею". І, мабуть, саме тому дизайнери Мілана, Парижа, Лондона та Нью-Йорка включили її до своїх колекцій.

Фото: Nasty Gal Фото: Nasty Gal Фото: Nasty Gal

Минулого року всі божеволіли за шкіряними блейзерами, зараз у моді гібрид блейзера й тренча. Якщо ви хочете надати образу трохи драматичності, ця модель точно вам підійде. Особливо якщо вибрати фасон зі структурованими плечима та кишенями.

Пухнаста куртка

Куртка, або скоріше короткий кожушок зі штучного хутра чи текстурованої тканини — головних хіт цієї весни. Він здається трохи шаленим, але точно піднімає настрій.

Фото: Nasty Gal Фото: Nasty Gal Фото: Nasty Gal

Плюси подібних курток: вони бувають найкумедніших кольорів, які ви тільки можете уявити. А значить, щось точно припаде вам до душі. У такій куртці ви точно привертатимете увагу. І зовсім неважливо, що під нею.

Яскраві шкіряні куртки

Якщо ви не хочете бути, як герой фільму "Матриця", то цей тренд весни 2023 року точно для вас. Натуральна шкіра зараз не в тренді, зате в тренді імітація шкіри та яскраві кольори.

Фото: Nasty Gal Фото: Nasty Gal Фото: Nasty Gal

Металик, рожеві всіх відтінків, зелені та сині. Барвиста шкіряна куртка повинна мати багатий за тоном і текстурою вигляд, як і чорна. Також, як і у випадку з чорною шкіряною курткою, ви можете носити її поверх водолазок, толстовок і вихідних топів протягом усього року.

Бомбер

Куртка-бомбер, колишня частина уніформи військових льотчиків, переживає відродження щороку. Цього року вона більше в спортивному стилі, але кожен знайде собі серед моделей тренд до душі.

Фото: H&M Фото: Asos Фото: Asos Фото: Asos

Укорочені бомбери, яскраві стьобані бомбери зі штучної шкіри з цікавою текстурою або чорний оверсайз, який можна носити з білою базовою футболкою та вільними джинсами. Словом, хочете бути у тренді — купіть бомбер. Вам нікуди не подітися від цього зручного унісекс фасону.

Університетська куртка

Молодший брат бомбера, зручна куртка з теплої тканини із символікою університету й контрастними рукавами. Застібається на кнопки, є невід'ємною частиною студентської моди. Її носять спортсмени, спочатку в жіночий гардероб вона проникла завдяки подружкам футболістів, баскетболістів і бейсболістів. Так вони демонстрували свою відданість університетській команді.

Походження культової університетської куртки приписують Гарвардському університету. Вважається, що саме в 1865 бейсбольна команда Гарварда пришила великі літери "H" на свою форму. Пізніше їм створили спеціальні формені куртки.

Але через деякий час університетська куртка зі стилю преппі перекочувала на вулиці. Навіть у принцеси Діани була така куртка, отримана в подарунок.

Університетські куртки то входили, то виходили з моди протягом багатьох років, але такі бренди як Ralph Lauren, Kith і Aimé Leon Dore знову роблять їх популярними серед людей, які перетворюють класичне пробне каміння вуличного одягу на гібридний стиль. Найпопулярнішими кольорами залишаються зелений і білий, але кожен може вибрати щось собі до душі.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про те, які тренди взуття будуть модними навесні 2023 року. Це балетні туфельки, чоботи-панчохи й туфлі з гострим носком.