Деловая принцесса. Топ-5 самых удачных образов Кейт Миддлтон в жакетах и пиджаках

Кейт Миддлтон – икона стиля, и в ее гардеробе полно стильных блейзеров, пиджаков и жакетов, которые она удачно сочетает с прочими нарядами из своего гардероба.

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Кейт Миддлтон появляется в стильных нарядах от дорогих брендов. Но также часто она надевает вещи из масс-маркета, создавая оригинальные повседневные образы. Один из любимых предметов гардероба принцессы Уэльской – пиджаки, жакеты и блейзеры.

С их помощью она создает незабываемые образы, которые могут повторить ее поклонницы. Ведь все дело в умении сочетать вещи.

И если вы раздумываете над тем, чтобы приобрести стильный пиджак, то самое время полюбоваться на стиль Кейт Миддлтон для вдохновения.

Фокус собрал топ-5 образов принцессы Уэльской в которых фигурирует пиджак, или блейзер.

Белый блейзер и джинсы

На днях Кейт Миддлтон посещала бюджетный супермаркет, чтобы встретится с его управляющим. Ясно, что дорогой наряд выглядел бы неуместно. Так что, принцесса Уэльская выбрала недорогой, но красивый блейзер от Zara за 80 долларов.

Демократичный блейзер под джинсы Фото: Скриншот

И сочетала его с простой белой футболкой, классическими голубыми джинсами и неброскими украшениями.

К слову, этот блейзер – ее любимый. В последний раз принцесса была замечена в этом наряде в Дерби 8 февраля 2023 года.

Белый пиджак от Alexander McQueen

Второй любимый белый пиджак в гардеробе принцессы Уэльской – уже не такой бюджетный. Он от Alexander McQueen и стоит почти две тысячи фунтов стерлингов.

Классический белый пиджак для делового образа Фото: Getty Images

Она надевала его уже не менее четырех раз, но в этот раз создала простой, но элегантный деловой образ. Белый пиджак она дополнила черными брюками и туфлями на высоких каблуках. Топ также был белым, так что прослеживается некоторая тенденция: принцесса не любит, когда ее пиджаки контрастируют с тем, что надето под ними.

Серый твид

Твид никогда не выйдет их моды. Так что и у принцессы Уэльской есть жакет из этой ткани. Она надевала его ранее, и выбрала для посещения лондонской школы.

Серый твид всегда в трендах

Серый пиджак от Кэтрин Уокер за 3000 фунтов она сочетала с черным топом и узкими брюками. А завершила образ цепочкой с подвеской из лазурита от AstleyClarke стоимостью 216 долларов.

Твид хорош в том, что сочетается не только с классикой, но и с более демократичными джинсами. Так что, если хотите приобрести пиджак – начните с твида. Он точно впишется в большинство ваших образов.

Синий винтаж

Когда Кейт Миддлтон и принц Уильям посещали США, то все ее образы привлекли внимание. А особенно винтажный пиджак от Chanel глубокого синего цвета. В нем принцесса Уэльская посетила баскетбольный матч между командами Boston Celtics и Miami Heat.

Кейт Миддлтон в синем винтажном жакете Chanel Фото: Getty

И это был отличный пример того, как можно вписать винтажную вещицу в свой гардероб и снова сделать ее актуальной.

В случае с Кейт Миддлтон, она дополнила образ уже привычным для себя способом: узкими брюками и туфлями на высоких каблуках.

Шик и блеск

Жаль, что в этом жакете от бренда Self-Portrait за 400 фунтов стерлингов Кейт Миддлтон появилась только раз, поздравляя британцев с Рождеством. Но зато это отличный пример того, как пиджак может быть нарядным и дополнить вечерний образ.

Кейт Миддлтон и ее блестящий жакет Фото: Скриншот

Жакет Кейт был расшит пайетками и смотрелся просто изумительно. А еще в нем наверняка было тепло. Так что если вам нужен красивый и теплый предмет гардероба – то подобный жакет вам подойдет.

Напомним, ранее Фокус писал о том, какие пальто в трендах. А вдохновения при покупке пальто лучше поискать у принцессы Уэльской. Пальто у нее предостаточно.