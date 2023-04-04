Кейт Миддлтон может не надеть тиару на коронацию Карла ІІІ: в чем причина

Принцесса Уэльская может в первый раз нарушить многовековую традицию королевской семьи.

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Кейт Миддлтон может не надеть тиару на коронацию Карла III в мае 2023 года. Об этом пишет Page Six.

Сообщается, что принцессе Уэльской предстоит трудный выбор, поскольку появились сообщения о том, что королевское лицо может не надеть ожидаемый блестящий головной убор на коронацию своего тестя, короля Карла III, которая состоится 6 мая.

Сейчас в Букингемском дворце разговор об этом еще "длится", ведь 41-летняя супруга принца Уильяма потенциально может нарушить традицию и прийти без тиары на историческую церемонию в Вестминстерском аббатстве.

Тиары исторически носили женщины-члены королевской семьи, а также женщины-аристократки на коронациях, а молодые принцессы Елизавета (позже королева Елизавета II) и Маргарет даже носили крошечные золотые короны на коронации своего отца в 1937 году.

Однако возможный разрыв с традицией для принцессы не является неожиданностью для некоторых королевских экспертов.

Королева Елизаветы II и ее тиара Фото: Royal Collection Trust

"Учитывая, что Карл стремится к современной коронации, было бы логично, что он выберет для официального дня дресс-код, не включающий диадемы", — рассказывает королевская историк Джессика Сторощук, добавляя, что "очень возможно" принцесса Уэльская и другие члены семьи обойдутся без блестящих головных уборов.

Кейт Миддлтон Фото: Getty

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям проводят больше времени с детьми.

Также Фокус писал о лучших деловых образах Кейт Миддлтон в пиджаках и жакетах.