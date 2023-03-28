Весільна чи корона: у якій тіарі Меган Маркл може відвідати коронацію Карла ІІІ

Експерти розглядають кілька варіантів головних уборів, у яких герцогиня Сассекська може зʼявитися на офіційній події.

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У мережі обговорюють тіару, у якій Меган Маркл може зʼявитися на коронації Карла ІІІ. Про це пише Express.

Попри те, що скандальні герцог і герцогиня Сассекські ще не підтвердили свою присутність на офіційній події, один королівський експерт припускає, що Меган Маркл точно не пропустить коронацію.

Колишня американська акторка, ймовірно, відвідає коронацію короля Карла III у травні, тому що вона хоче, щоб цей "момент тіари" створив її "єдиний бренд", стверджує королівський коментатор.

Було багато припущень щодо того, чи приймуть Сассекські запрошення на історичну церемонію. Але, згідно з репортером королівських новин і шоу-бізнесу Кінсі Шофілд, пара дуже хоче показати свої обличчя під час особливого дня короля Карла 6 травня 2023.

Вона сказала GB News: "Я думаю, що вони обидва збираються прийти, тому що Меган хоче цей момент з тіарою".

"Минуло багато часу з тих пір, як вона могла носити щось блискуче, і вони повинні нагадати світу, що вони пов’язані з королівською родиною. Тому що, як ви знаєте, це їхній бізнес, який став їхнім єдиним брендом", — пояснює експерт.

Меган Маркл у день свого весілля у 2018 році Фото: The Duke and Duchess of Sussex

З королівських тіар, у яких герцогиня Сассекська може зʼявитися на коронації Карла ІІІ, фахівці розглядають такі варіанти:

її весільна тіара, яка раніше належала Марії Текській: аксесуар з девʼятьма масивними діамантами та брошкою, яку можна зняти,

маленька корона, яка повністю охоплює голову: традиційний для офіційних подій королівської родини Великобританії аксесуар.

Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Getty

Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл спеціально привертають увагу папараці.

Також Фокус писав про скандал навколо весільної тіари Меган Маркл у 2018 році.