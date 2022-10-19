Покійна королева Єлизавета ІІ заперечувала, що дружина її онука просила дістати їй розкішну тіару.

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Стали відомі нові подробиці навколо скандалу щодо весільної діадеми Меган Маркл. Про це пише Page Six.

У книзі "Битва братів" біограф Роберт Лейсі писав, що поведінка герцогині Сассекської перед весіллям у 2018 спричинила скандал у королівській родині Великобританії.

Тоді кохана принца Гаррі захотіла надягнути приголомшливий діамантовий головний убір, який раніше належав королеві Марії.

"Непідтверджені палацом — але не спростовані — нам сказали, що королева відчувала, що вона повинна сказати "ні" першому вибору Меган", — зазначає автор.

Розкішна весільна діадема була "гарним смарагдовим головним убором, який, за легендами, "походить із Росії"".

[ + – ] Меган Маркл у день весілля Фото: The Duke and Duchess of Sussex

Зокрема біограф розповідає, що таємнича тіара "була однією з тих, що потрапили до Віндзорських рук через "невизначені" канали — і за нерозкриту ціну — після російської революції".Адже у 1918 році вся російська імператорська родина, включаючи царя Миколу II, була вбита, і деякі коштовності Романових зрештою потрапили до Великобританії.

Історія діадеми, яку герцогиня надягла на весілля, має сентиментальний зв’язок із королевою Єлизаветою та "ймовірно, коштує щонайменше 2 мільйони фунтів стерлінгів", — розповідає ще один експерт.

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

Головний убір у стилі бандо раніше "належав королеві Марії, яка була одружена з королем Георгом V і є бабусею королеви Єлизавети ІІ. А центральний камінь на діадемі насправді є брошкою, що складається з 10 діамантів.

Ювелірний експерт додав, що тіара була створена в 1937 році, щоб продемонструвати блискучу брошку.

"Меган захотіла цю тіару зі смарагдами, а принц Гаррі розізлився коли їм сказали, що вона не може її надягнути", — зазначає експерт.

[ + – ] Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Archwell

Втім, покійна королева Єлизавета у своїй заяві про герцогів Сассекських зазначала, що "спогади можуть відрізнятися".

Сама Меган Маркл казала, що їй "дуже пощастило вибрати цю чудову діадему-бандо у стилі ар-деко", додавши, що "це було просто ідеально, тому що це було так чисто і просто". Принц Гаррі також зазначав, що витвір "виглядає найкраще".

Підсумовуючи скандал з російською тіарою, експерт із королівських ювелірних виробів Лорен Кіна з The Court Jeweller зазначає, що громадськість "ніколи не дізнається, як саме відбувався процес вибору тіари, тому що дуже багато інформації про королівські коштовності зберігається в секреті".

Нагадаємо, з ким принц Гаррі хотів одружитися до Меган Маркл.

Також Фокус писав про те, чому Камілла Паркер-Боулз не надягнула весільну діадему на весілля з королем Карлом ІІІ.