Модель та дієтолог. Стало відомо, з ким хотів одружитися принц Гаррі до Меган Маркл

Сара Енн Маклін зустрічалася з Гаррі, навіть коли його вже познайомили з Меган Маркл.

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Королівський біограф Анжела Левін у своїй книзі "Гаррі: розмови з принцом", нагадала читачам про той час, коли принц Гаррі був найзавиднішим холостяком у світі і завсідником вечірок. А також про дівчину, яка мала всі шанси стати герцогинею Сассекською до Меган Маркл. Про це пише Marca.

Йдеться про модель, дієтологиню і блогерку Сару Енн Маклін. Саме вона була дівчиною Гаррі, коли його познайомили з Меган Маркл на побаченні наосліп.

[ + – ] Сара Енн Маклін — колишня дівчина принца Гаррі Фото: Instagram sarahannmacklin [ + – ] Сара Енн Маклін — колишня дівчина принца Гаррі Фото: Instagram sarahannmacklin

І Гаррі продовжував зустрічатися з Сарою, навіть коли він почав стосунки з Меган.

Левін стверджує, що Гаррі та Сара Енн у 2016 році сходили на кілька побачень, познайомившись на вечірці.

І відразу повідомляє, що це була несерйозна інтрижка. Адже Гаррі, познайомившись з Меган Маркл, відразу в неї закохався, що в результаті і привело до шлюбу.

[ + – ] перше фото після заручин Меган маркл і принца Гаррі Фото: Фото: Gettyimages

До того ж Сара і Гаррі зовсім не підходили один одному. Сара Енн – акуратистка, яка ретельно стежила за своїм харчуванням та практично не вживала спиртного. Тоді як принц Гаррі був відомий своїми походами по пабах і в таблоїдах періодично з'являлися фото нетверезого принца в компанії його друзів.

Втім, варто нагадати, що початок відносин Меган Маркл і принца Гаррі не був ідилічним і не мав жодних передумов до того, що пара зустрічей закінчиться шлюбом. Меган на той час ще зустрічалася із шеф-кухарем Корі Вітелло, якого терміново покинула заради члена королівської родини.

Сама Меган Маркл, розповідаючи про знайомство із принцом, звичайно, про це не згадувала.

"Це була безперечно підстава; це було побачення наосліп. Я не знала про нього практично нічого, і тому я запитала: "Він хороший?". Якби він не був добрим, побачення не мало б сенсу", — згадувала вона.

"Ми зустрілися, щоб випити, і потім я дуже швидко сказала: "Що ми робитимемо завтра? Ми повинні зустрітися знову", — розповідала зірка "Форс-мажорів". Як відомо, Меган Маркл і принц Гаррі урешті-решт одружилися.

Втім, Сара Енн Маклін збудувала досить успішну кар'єру. Вона була моделлю, знімалася для Vogue, співпрацювала з Burberry, Dolce and Gabbana та Ralph Lauren.

[ + – ] Сара Енн Маклін — колишня дівчина принца Гаррі Фото: Instagram sarahannmacklin [ + – ] Сара Енн Маклін — колишня дівчина принца Гаррі Фото: Instagram sarahannmacklin

Пізніше свій інтерес до здорового харчування вона трансформувала у бізнес. Зараз Сара Енн є відомою дієтологинею, "Джеймі Олівером нутриціології" – як її називають у ЗМІ, веде свій подкаст та пише кулінарні книги.

З огляду на її Instagram, вона живе в Лондоні, часто подорожує і обожнює кінні перегони в Аскоті. Зараз у Сари Енн новий сплеск популярності через книгу Анжели Левін.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про дівчат принца Вільяма, всіх тих, з ким він зустрічався до того, як зустрів Кейт Міддлтон.