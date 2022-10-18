Модель и диетолог. Стало известно, на ком хотел жениться принц Гарри до Меган Маркл

Сара Энн Маклин встречалась с Гарри, даже когда его уже познакомили с Меган Маркл.

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Королевский биограф Анжела Левин в своей книге "Гарри: разговоры с принцем", напомнила читателям про то время, когда принц Гарри был самым завидным холостяком в мире и завсегдатаем вечеринок. А также о девушке, которая имела все шансы стать герцогиней Сассекской до Меган Маркл. Об этом пишет Marca.

Речь идет о модели, диетологе и блогере Саре Энн Маклин. Именно она была девушкой Гарри, когда его познакомили с Меган Маркл на свидании вслепую.

[ + – ] Сара Энн Маклин - бывшая девушка принца Гарри Фото: Instagram sarahannmacklin [ + – ] Сара Энн Маклин - бывшая девушка принца Гарри Фото: Instagram sarahannmacklin

И Гарри продолжал встречаться с Сарой, даже когда он начал отношения с Меган.

Левин утверждает, что Гарри и Сара Энн в 2016 году сходили на несколько свиданий, познакомившись на вечеринке.

И тут же сообщает, что это была несерьезная интрижка. Ведь Гарри, познакомившись с Меган Маркл сразу в нее влюбился, что в итоге и привело к браку.

[ + – ] первое фото после помолвки Меган маркл и принца Гарри Фото: Фото: Gettyimages

К тому же Сара и Гарри совершенно друг другу не подходили. Сара Энн – аккуратистка, которая тщательно следила за своим питанием и практически не употребляла спиртного. Тогда как принц Гарри был известен своими похождениями по пабам и в таблоидах периодически появлялись фото нетрезвого принца в компании его друзей.

Впрочем, стоит напомнить, что начало отношений Меган Маркл и принца Гарри не было идиллическим и также не было никаких предпосылок к тому, что пара встреч закончится браком. Меган в то время еще встречалась с шеф-поваром Кори Вителло, которого срочно бросила ради члена королевской семьи.

Сама Меган Маркл, рассказывая о знакомстве с принцем, конечно, об этом не упоминала.

"Это была определенно подстава; это было свидание вслепую. Я не знала о нем практически ничего, и поэтому я спросила: "Он хороший?". Если бы он не был добрым, свидание не имело бы смысла", — вспоминала она.

"Мы встретились, чтобы выпить, и затем я очень быстро сказала: "Что мы будем делать завтра? Мы должны встретиться снова", — рассказывала звезда "Форс-мажоров". Как известно, Меган Маркл и принц Гарри в итоге поженились.

Впрочем, Сара Энн Маклин построила весьма успешную карьеру. Она была моделью, снималась для Vogue, сотрудничала с Burberry, Dolce and Gabbana и Ralph Lauren.

[ + – ] Сара Энн Маклин - бывшая девушка принца Гарри Фото: Instagram sarahannmacklin [ + – ] Сара Энн Маклин - бывшая девушка принца Гарри Фото: Instagram sarahannmacklin

Позже свой интерес к здоровому питанию она трансформировала в бизнес. Сейчас Сара Энн является известным диетологом, "Джейми Оливером нутрициологии" – как ее называют в СМИ, ведет свой подкаст и пишет кулинарные книги.

Судя по ее Instagram, она живет в Лондоне, часто путешествует и обожает скачки в Аскоте. Сейчас у Сары Энн новый всплеск популярности из-за книги Анжелы Левин.

Напомним, ранее Фокус писал о девушках принца Уильяма, всех тех, с кем он встречался до того, как встретил Кейт Миддлтон.