Принц Гаррі та Меган Маркл "грають у голлівудську гру", — джерело

Скандальна королівська пара спеціально привертає увагу папараці.

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Принц Гаррі та Меган Маркл могли легко скористатися таємними "дверями знаменитостей", коли прибули на вечерю в один із найексклюзивніших приватних клубів Лос-Анджелеса. Про це пише Page Six.

Натомість, за словами джерела, скандальна пара була щаслива підійти до парадного входу в San Vicente, шикарне місце в Західному Голлівуді, що належить власнику готелів Джеффу Кляйну, де їх "зловили" папараці.

Як відомо, молодший син британського короля Карла ІІІ є частиною елітної групи членів клубу, включаючи багатьох керівників студій і знаменитостей, які платять 4200 доларів на рік.

Після майже трьох років спокійного перебування в районі Санта-Барбари Гаррі та Меган, здається, починають "грати в голлівудську гру", як старі професіонали, якою є колишня американська акторка.

Принц Гаррі та Меган Маркл

Це не зовсім швидка прогулянка з Монтесіто, де вони живуть в маєтку вартістю 14,7 млн доларів, до Голлівуду.

Герцог і герцогиня Сассекські прибули в Сан-Вісенте на початку березня 2023, ніби влаштовуючи піар-переворот, усміхалися, лише через кілька годин після того, як стало відомо, що король Карл ІІІ попросив пару відмовитися від свого британського будинку, Фрогмор-котеджу.

Вибраний час був "сміливим кроком", сказав член клубу, який був присутній.

"Я вважаю, що це точно була заява, зроблена у вечір новин про Frogmore".

Нагадаємо, Меган Маркл повинна була попередити чоловіка про небезпеку його скандальних мемуарів.

Також Фокус писав про ймовірність участі принца Гаррі та Меган Маркл у коронації Карла ІІІ.