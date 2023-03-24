Меган Маркл повинна була попередити принца Гаррі про небезпеку його мемуарів, — експерт

Тепер британського принца можуть позбавити візи США.

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Меган Маркл "повинна була попередити" свого чоловіка принца Гаррі про небезпеку його відвертих викриттів щодо наркотиків. Про це пише Page Six.

Як повідомлялося раніше, меншого сина короля Карла ІІІ можуть позбавити візи США через те, що він порушив закони країни і детально описав це у своїх мемуарах "Запасний".

Але, за словами королівської біографки Анджели Левін, Меган Маркл мала розповісти своєму чоловікові про наслідки, які можуть мати його визнання.

"Я не розумію, чому його дружина не попередила його", — сказала вона.

"Він говорив з нею про все, що збирався сказати. Вона головна, як ми знаємо", — додала експертка.

Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Getty Images

"Вона не сказала "будь обережний, тому що, якщо ти будеш говорити занадто багато про наркотики, у тебе можуть бути проблеми", — зазначила Левін, додавши, що вона "стурбована" тим, "чому вона залишила його наодинці з цим".

"Гуру психічного здоров’я, який з ним розмовляв, повинен був сказати заздалегідь: "Не говоріть про наркотики", — продовжила королівська експертка. "Він надзвичайно ускладнив йому життя".

Герцог Сассекський розповів у своїх скандальних мемуарах "Spare", що він "багато пив", вживав кокаїн і курив траву раніше у своєму житті.

Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Getty Images

Нагадаємо, Меган Маркл та принцу Гаррі не знайшлося місця в сценарії коронації Карла ІІІ.

Також Фокус писав про проблеми принца Гаррі із законодавством США.