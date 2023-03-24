Меган Маркл должна была предупредить принца Гарри об опасности его мемуаров, — эксперт

Теперь британский принц может быть лишен визы США.

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Меган Маркл "должна была предупредить" своего мужа принца Гарри об опасности его откровенных разоблачений в отношении наркотиков. Об этом пишет Page Six.

Как сообщалось ранее, младшего сына короля Карла ІІІ могут лишить визы США из-за того, что он нарушил законы страны и подробно описал это в своих мемуарах "Запасной".

Но, по словам королевской биографа Анджелы Левин, Меган Маркл должна была рассказать своему мужу о последствиях, которые могут иметь его признания.

"Я не понимаю, почему его жена не предупредила его", — сказала она.

"Он говорил с ней обо всем, что собирался сказать. Она главная, как мы знаем", — добавила эксперт.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

"Она не сказала "будь осторожен, потому что, если ты будешь говорить слишком много о наркотиках, у тебя могут быть проблемы", — отметила Левин, добавив, что она "обеспокоена" тем, "почему она оставила его наедине с этим".

"Гуру психического здоровья, который с ним разговаривал, должен был сказать заранее: "Не говорите о наркотиках", — продолжила королевская эксперт. "Он очень усложнил ему жизнь".

Герцог Сассекский рассказал в своих скандальных мемуарах "Spare", что он "много пил", употреблял кокаин и курил траву раньше в своей жизни.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Напомним, Меган Маркл и принцу Гарри не нашлось места в сценарии коронации Карла ІІІ.

Также Фокус писал о проблемах принца Гарри с законодательством США.