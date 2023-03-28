Принц Гарри и Меган Маркл "играют в голливудскую игру", — источник

Скандальная королевская пара специально привлекает внимание папарацци.

Related video

Принц Гарри и Меган Маркл могли легко воспользоваться тайной "дверью знаменитостей", когда прибыли на ужин в один из самых эксклюзивных частных клубов Лос-Анджелеса. Об этом пишет Page Six.

Впрочем, по словам источника, скандальная пара была счастлива подойти к парадному входу в San Vicente, шикарное место в Западном Голливуде, принадлежащее владельцу гостиниц Джеффу Кляйну, где их "поймали" папарацци.

Как известно, младший сын британского короля Карла III является частью элитной группы членов клуба, включая многих руководителей студий и знаменитостей, платящих 4200 долларов в год.

После почти трех лет спокойного пребывания в районе Санта-Барбары Гарри и Меган начинают "играть в голливудскую игру", как старые профессионалы, как бывшая американская актриса.

Принц Гарри и Меган Маркл

Это не совсем быстрая прогулка с Монтесито, где они живут в особняке стоимостью 14,7 млн долларов, в Голливуд.

Герцог и герцогиня Сассекские прибыли в Сан-Висенте в начале марта 2023 года, будто устраивая пиар-переворот, улыбались, лишь спустя несколько часов после того, как стало известно, что король Карл III попросил пару отказаться от своего британского дома, Фрогмор-коттеджа.

Выбранное время было "смелым шагом", сказал член клуба, который присутствовал там.

"Я считаю, что это точно было заявление, сделанное вечером новостей Frogmore".

Напомним, Меган Маркл должна была предупредить мужа об опасности его скандальных мемуаров.

Также Фокус писал о вероятности участия принца Гарри и Меган Маркл в коронации Карла III.