Свадебная или корона: в какой тиаре Меган Маркл может посетить коронацию Карла ІІІ

Эксперты рассматривают несколько вариантов головных уборов, в которых герцогиня Сассекская может появиться на официальном событии.

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В Сети обсуждают тиару, в которой Меган Маркл может появиться на коронации Карла III. Об этом пишет Express.

Несмотря на то, что скандальные герцог и герцогиня Сассекские еще не подтвердили свое присутствие на официальном событии, один королевский эксперт предполагает, что Меган Маркл точно не упустит такой момент.

Бывшая американская актриса, по всей вероятности, посетит коронацию короля Карла III в мае, потому что она хочет, чтобы этот "момент тиары" создал ее "единственный бренд", утверждает королевский комментатор.

Было много предположений относительно того, примут ли Сассекские приглашения на историческую церемонию. Но, согласно репортеру королевских новостей и шоу-бизнеса Кинси Шофилд, пара очень хочет показать свои лица во время особого дня короля Карла ІІІ 6 мая 2023 года.

Она сказала GB News: "Я думаю, что они оба собираются прийти, потому что Меган хочет этот момент с тиарой".

"Прошло много времени с тех пор, как она могла носить что-то блестящее, и они должны напомнить миру, что связаны с королевской семьей. Потому что, как вы знаете, это их бизнес, ставший их единственным брендом", — объясняет эксперт.

Меган Маркл в день своей свадьбы в 2018 году Фото: The Duke and Duchess of Sussex

Из королевских тиар, в которых герцогиня Сассекская может появиться на коронации Карла III, специалисты рассматривают следующие варианты:

ее свадебная тиара, ранее принадлежавшая Марии Текской: аксессуар с девятью массивными бриллиантами и брошью, которую можно снять,

маленькая корона, полностью охватывающая голову: традиционный для официальных событий королевской семьи Великобритании аксессуар.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл специально привлекают внимание папарацци.

Также Фокус писал о скандале вокруг свадебной тиары Меган Маркл в 2018 году.