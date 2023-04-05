Дресс-код коронации Карла III нарушит устоявшиеся традиции королевской семьи

Новый дресс-код соответствует "стремлению монарха к сдержанной церемонии, отражающей отношение общественности к королевской семье".

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Стало известно, каким будет дресс-код на коронации британского монарха Карла III в мае 2023 года. Об этом пишет The Telegraph.

В новом отчете об официальном событии раскрыт сокращенный дресс-код, который королевское лицо требует для некоторых посетителей, и это дает подсказку о том, как гости мероприятия будут выглядеть 6 мая 2023 года.

Членам Палаты лордов — второй палаты парламента Великобритании — было приказано отказаться от специальных украшенных мехом коронационных мантий и веночков в пользу простых мантий, которые они надевают во время открытия парламента каждый год.

Поскольку у большинства нет собственной мантии, им позволено одолжить ее в парламенте, если они того захотят.

Если эти гости решат быть еще менее официальными, они могут носить "стандартную деловую одежду" в соответствии с приглашениями.

Такой дресс-код является серьезным нарушением традиции, поскольку обычно члены Палаты лордов одеты в темно-красные бархатные мантии с белыми меховыми воротниками во время коронации, как на церемонии королевы Елизаветы II в 1953 году.

Коронация Елизаветы II Фото: Royal Collection Trust

Они также носят небольшую корону, указывающую на их ранг в британском обществе, причем каждая корона отличается по стилю.

Как известно, герцог носит корону с "восьми листочками клубники", а самый простой дизайн — повязка с "шестью серебряными шариками" — предназначен для барона, самого низкого ранга.

Новый дресс-код отвечает "стремлению монарха к сдержанной церемонии, отражающей отношение общественности к королевской семье и желание избежать излишеств во время кризиса стоимости жизни".

Поскольку члены Палаты лордов могут носить деловую одежду вместо корон, вероятно, что остальная семья может последовать этому примеру.

Король Карл III и королева-консорт Камилла Фото: Getty Images

Напомним, Кейт Миддлтон может не надеть тиару на коронацию Карла ІІІ.

Также Фокус писал о возможном выборе тиары для Меган Маркл.