Дресс-код коронации Карла III нарушит устоявшиеся традиции королевской семьи
Новый дресс-код соответствует "стремлению монарха к сдержанной церемонии, отражающей отношение общественности к королевской семье".
Стало известно, каким будет дресс-код на коронации британского монарха Карла III в мае 2023 года. Об этом пишет The Telegraph.
В новом отчете об официальном событии раскрыт сокращенный дресс-код, который королевское лицо требует для некоторых посетителей, и это дает подсказку о том, как гости мероприятия будут выглядеть 6 мая 2023 года.
Членам Палаты лордов — второй палаты парламента Великобритании — было приказано отказаться от специальных украшенных мехом коронационных мантий и веночков в пользу простых мантий, которые они надевают во время открытия парламента каждый год.
Поскольку у большинства нет собственной мантии, им позволено одолжить ее в парламенте, если они того захотят.
Если эти гости решат быть еще менее официальными, они могут носить "стандартную деловую одежду" в соответствии с приглашениями.
Такой дресс-код является серьезным нарушением традиции, поскольку обычно члены Палаты лордов одеты в темно-красные бархатные мантии с белыми меховыми воротниками во время коронации, как на церемонии королевы Елизаветы II в 1953 году.
Они также носят небольшую корону, указывающую на их ранг в британском обществе, причем каждая корона отличается по стилю.
Как известно, герцог носит корону с "восьми листочками клубники", а самый простой дизайн — повязка с "шестью серебряными шариками" — предназначен для барона, самого низкого ранга.
Новый дресс-код отвечает "стремлению монарха к сдержанной церемонии, отражающей отношение общественности к королевской семье и желание избежать излишеств во время кризиса стоимости жизни".
Поскольку члены Палаты лордов могут носить деловую одежду вместо корон, вероятно, что остальная семья может последовать этому примеру.
Напомним, Кейт Миддлтон может не надеть тиару на коронацию Карла ІІІ.
Также Фокус писал о возможном выборе тиары для Меган Маркл.