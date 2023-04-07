Букінгемський палац відповів на умову принца Гаррі та Меган Маркл щодо коронації

Герцоги Сассекські хотіли бути на балконі Букінгемського палацу разом з іншими членами королівської родини.

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Питання приїзду принца Гаррі та Меган Маркл на коронацію короля Карла III досі не вирішено, оскільки у Букінгемському палаці відкинули головну вимогу пари щодо майбутньої церемонії. Як відомо, герцоги Сассекські хотіли разом з іншими членами монаршої родини на балконі офіційної королівської резиденції під час прольоту літаків ВПС на честь коронації, але їм відмовили. Таке право надається виключно членам БКС, котрі працюють, пише Express з посиланням на джерела у палаці.

Цього місяця було оприлюднено офіційні запрошення на церемонію, оскільки їх розіслали більш ніж 2000 гостям, як і імена тих, хто з'явиться на балконі палацу разом із королем під час польоту. Гаррі та Меган у цьому списку немає. Натомість разом із королем та королевою на балконі будуть принц та принцеса Уельські та їх троє дітей, Джордж, Шарлотта і Луї.

Джерело повідомило, що король "дуже ясно" дав зрозуміти, ким він хоче представляти монархію цього дня.

"Тут мало місця для сентиментів, це державний захід, а не сімейний, і правильно, що тільки члени сім'ї, які працюють, присутні на великому громадському моменті", – додали він.

І без того складні стосунки Сассексів з рештою членів сім'ї ще більше погіршилися після виходу мемуарів принца Гаррі "Запасний" та документального серіалу "Гаррі та Меган", де оприлюднено чимало гострих моментів із життя королівських родичів. При цьому сам автор книги заявив, що нічого з того, що він зробив, не мало "будь-якого наміру" завдати їм шкоди.

"Я люблю свого батька. Я люблю свого брата. Я люблю свою сім'ю. Я завжди люблю їх", – сказав він у розмові з Томом Бредбі.

Раніше Фокус писав, що принц Гаррі, який нещодавно був у Лондоні, не зміг побачитися з батьком. Його Величність послався на зайнятість і не захотів зустрічатися із сином.