Кінцева дата очікування відповіді вже минула, проте інсайдери сподіваються на позитивну реакцію скандального подружжя.

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Принц Гаррі та Меган Маркл досі не відповіли на запрошення відвідати коронацію Карла ІІІ у травні 2023. Про це пише Daily Mail.

Королівські інсайдери кажуть, що вони все ще "не розуміють", чи планують Сассекські прибути на коронацію, попри те, що кінцевий термін для відповідей був у понеділок, 3 квітня 2023.

Джерела повідомили, що кінцева дата вже минула, а співробітникам досі не повідомлено, чи приймуть менший син короля та його дружина запрошення відвідати офіційну подію, хоча до події залишився лише місяць.

Кажуть, що ця проблема викликає "головний біль" для організаторів, які намагаються завершити такі деталі, як розташування місць, автомобілі та безпека для VIP-персон, які відвідають історичну церемонію 6 травня 2023.

І навіть якби вони вирішили бути присутніми, герцогу та герцогині Сассекським не дозволили б стояти на балконі Букінгемського палацу поруч із королем та королевою, оскільки вони не є членами королівської родини з 2020 року.

Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: royal.uk

Букінгемський палац відмовився коментувати мовчання Гаррі та Меган.

"Людям сказали лише те, що "це має бути вирішено найближчим часом". Але тим часом команди намагаються завершити плани щодо 2000 гостей, багато з яких є главами міжнародних держав і VIP-персонами. Це головний біль", — розповідає один з інсайдерів.

Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

Нагадаємо, принц Гаррі передав модний привіт Меган Маркл із зали суду.

Також Фокус писав про те, що Меган Маркл дивно ставиться до обʼєктивної реальності, на думку інсайдерів.