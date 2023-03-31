Принц Гаррі передав модний привіт Меган Маркл із зали суду

Меган Маркл – давня любителька Dior, а в її колекції є пара клатчів із бджолою.

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В останній день судового процесу проти Associated Newspapers, що проходив у високому суді Лондона, принц Гаррі з'явився в залі суду в сорочці Dior з вишитою золотою бджолою. Таким чином він передав привіт своїй дружині-американці Меган Маркл, яка є великою шанувальницею цього бренду, пише Hello.

Сорочка Dior "Bee Shirt" коштує 800 фунтів стерлінгів і має бджолиний мотив, якому герцогиня Сассекська також віддає перевагу у своїх образах, особливо з атласними клатчами "D-Bee". Їх у неї аж два.

Принц Гаррі в сорочці Dior "Bee Shirt" Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Меган має давні стосунки із французьким модним домом. Вона неодноразово з'являлася на публіці в розкішних вбраннях бренду, пошитих на замовлення. Окрім суконь та костюмів, герцогиня має культову сумочку Lady D-Lite, ітерацію Lady Dior, яку було названо на честь покійної матері принца Гаррі, принцеси Діани.

Цілком імовірно, що сорочку принцу Гаррі подарувала його дружина, хоча він і сам давно товаришує з креативним директором Dior Homme Кімом Джонсом. Останній у липні 2022 року пошив для герцога Сассекського брючний костюм для виступу на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку у Міжнародний день Нельсона Мандели. Костюм, у якому принц був на суді, дуже, до речі, схожий на той. Не виключено, що він і був.

Раніше Сассекси зізнавалися, що використовують моду, щоб передати повідомлення. Меган розповіла, що вона спеціально обирала сміливі кольори протягом свого останнього тижня у якості робочого члена королівської родини у Великій Британії. Про це жінка розповідала в документальному фільмі Netflix "Гаррі та Меган".

"До того останнього тижня у Великій Британії я нечасто носила кольоровий одяг. Але того тижня я носила багато кольорів… Я просто подумала: "Давайте просто матимемо вигляд, як веселка", – підкреслила вона.

Раніше Фокус писав, що приїзд принца Гаррі до Лондона раніше не анонсувався і багатьох відверто здивував. Під час перебування у Великій Британії він не зустрічався зі своїми родичами.