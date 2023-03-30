Стало відомо, чому принц Гаррі не зустрівся з родичами у Лондоні

Напередодні герцог раптово прилетів до столиці королівства, проте не зустрівся з членами королівської родини.

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Стало відомо, чому принц Гаррі не побачився з королівською родиною Великобританії під час свого несподіваного візиту до Лондона напередодні. Про це пише Тelegraph.

Герцог Сассекський здійснив несподівану поїздку до столиці королівства, з’явившись у Високому суді на слуханні у справі щодо конфіденційності проти Associated Newspapers.

Як стало відомо, принц Гаррі повідомив своєму батькові, що він буде в Лондоні на судовому слуханні, але сказав королю Карлу ІІІ, що він занадто "зайнятий" для візиту. Тим часом кажуть, що Гаррі залишиться у котеджі Фрогмор (який він і Меган Маркл незабаром звільнять назавжди), лише за два кроки від резиденції принца Вільяма та Кейт Міддлтон. Але, як повідомляється, Гаррі також не побачить принца та принцесу Уельських, оскільки вони від’їхали на канікули своїх дітей.

Принц Гаррі Фото: Walking With The Wounded

Королівський експерт Річард Фіцвільямс пролив світло на ситуацію:

"Проблема з цією появою полягає в тому, що це несподівана поява, а Сассекси люблять дивувати. Вони завжди непередбачувані, і ніхто не очікував цього. Немає сумнівів, що Гаррі додає своє ім’я до списку, який є дуже видатним, але в рівній мірі це була нагода для нього з’явитися в зоні приватності, де Сассекські відчувають себе дуже сильно. Очевидно, це не було заплановано, оскільки Карл мав бути у Франції, а він збирається до Німеччини в середу".

Скандальні мемуари принца Гаррі Фото: Getty

Нагадаємо, принц Вільям та принц Гаррі були "загубленими душами" перед зустріччю зі своїми дружинами.

Також Фокус писав про нові подробиці справи щодо прослуховування телефона принца Гаррі.