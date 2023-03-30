Стало известно, почему принц Гарри не встретился с родственниками в Лондоне

Накануне герцог внезапно прилетел в столицу королевства, но не встретился с членами королевской семьи.

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Стало известно, почему принц Гарри не увидел королевскую семью Великобритании во время своего неожиданного визита в Лондон накануне. Об этом пишет Тelegraph.

Герцог Сассекский совершил неожиданную поездку в столицу королевства, явившись в Высоком суде на слушании по делу о конфиденциальности против Associated Newspapers.

Как стало известно, принц Гарри сообщил своему отцу, что он будет в Лондоне на судебном слушании, но сказал королю Карлу ІІІ, что он слишком занят для визита.

Между тем, сообщается, что Гарри останется в коттедже Фрогмор (который он и Меган Маркл вскоре освободят навсегда), всего в двух шагах от резиденции принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Но, как известно, Гарри также не увидит принца и принцессу Уэльских, поскольку они уехали на каникулы своих детей.

Принц Гарри Фото: Walking With The Wounded

Королевский эксперт Ричард Фицвильямс пролил свет на ситуацию:

"Проблема с этим появлением состоит в том, что это неожиданное появление, а Сассексы любят удивлять. Они всегда непредсказуемы, и никто не ожидал этого. Нет сомнений, что Гарри добавляет свое имя в список, который очень выдающийся, но в равной мере это была возможность для него появиться в зоне конфиденциальности, где Сассекские чувствуют себя очень сильно".

Скандальные мемуары принца Гарри Фото: Getty

Напомним, принц Уильям и принц Гарри были "потерянными душами" перед встречей со своими женами.

Также Фокус писал о новых подробностях дела касательно прослушивания телефона принца Гарри.