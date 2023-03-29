Новый скандал касается истории с прослушкой телефона герцога.

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Принц Гарри заявил, что члены королевской семьи заключили тайное соглашение с медиа не подавать на них в суд из-за взлома телефона. Об этом пишет Sky News.

Герцог Сассекский утверждал, что его семья скрывала от него информацию о вторжении прессы, и он был вынужден принять мнение родственников о том, что они не должны решаться бороться с британской газетной индустрией.

В документах, поданных в высокий суд, он сказал, что существовала частная договоренность между королевской семьей, которую он называет "Институцией", и News Group Newspapers (NGN) Руперта Мердока, издающей Sun.

Меньший сын Карла III и принцессы Дианы утверждал: "Между Учреждением и NGN было заключено соглашение о том, что мы не будем привлекать или даже обсуждать возможность подачи исков против NGN, пока не закончится судебный процесс против него по злому телефону.

"Институция четко дала понять, что нам не нужно ничего знать о взломе телефона, и мне дали понять, что королевская семья не садится на свидетельскую скамью.

Принц Гарри Фото: Getty Images

"Учреждение, несомненно, долгое время скрывало от меня информацию о взломе телефона NGN, и это стало понятно лишь в последние годы, когда я подал собственную претензию с помощью различных юридических консультаций и представительства".

Помимо исков против NGN и издателя Mirror, Гарри теперь подает иск против Associated Newspapers, издателя Daily Mail и Mail on Sunday.

Он утверждает, что газеты компании атаковали его разными незаконными способами, включая перехват голосовой почты, прослушивание стационарных телефонов и неправомерное получение записей кредитных карт.

Герцог Сассекский сказал, что решил подать в суд на Associated Newspapers, поскольку "если самая влиятельная газетная компания сможет успешно избежать правосудия, то, по моему мнению, вся страна обречена".

Принц Гарри Фото: Walking With The Wounded

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл специально привлекают внимание папарацци.

Также Фокус писал о тиаре, в которой Меган Маркл может посетить коронацию Карла ІІІ в мае 2023 года.