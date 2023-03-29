Новий скандал стосується історії з прослуховуванням телефона герцога.

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Принц Гаррі заявив, що члени королівської родини уклали таємну угоду з медіа не подавати на них до суду за злом телефону. Про це пише Sky News.

Герцог Сассекський стверджував, що його власна родина приховувала від нього інформацію про вторгнення преси, і він був змушений прийняти думку родичів про те, що вони не повинні наважуватися боротися з британською газетною індустрією.

У документах, поданих до високого суду, він сказав, що існувала приватна домовленість між королівською родиною, яку він називає "Інституцією", і News Group Newspapers (NGN) Руперта Мердока, яка видає Sun.

Менший син Карла ІІІ та принцеси Діани стверджував: "Між Установою та NGN була укладена угода про те, що ми не будемо залучати або навіть обговорювати можливість подання позовів проти NGN, доки не закінчиться судовий процес проти нього щодо злому телефону.

"Інституція чітко дала зрозуміти, що нам не потрібно нічого знати про злом телефону, і мені дали зрозуміти, що королівська родина не сідає на лаву свідків.

Принц Гаррі Фото: Getty Images

"Установа, безсумнівно, тривалий час приховувала від мене інформацію про злом телефону NGN, і це стало зрозуміло лише в останні роки, коли я подав власну претензію за допомогою різних юридичних консультацій і представництва".

Крім позовів проти NGN і видавця Mirror, Гаррі тепер подає позов проти Associated Newspapers, видавця Daily Mail і Mail on Sunday.

Він стверджує, що газети компанії атакували його різними незаконними способами, включно перехоплення голосової пошти, прослуховування стаціонарних телефонів і неправомірне отримання записів кредитних карток.

Герцог Сассекський сказав, що вирішив подати до суду на Associated Newspapers, оскільки "якщо найвпливовіша газетна компанія зможе успішно уникнути правосуддя, то, на мою думку, вся країна приречена".

Принц Гаррі Фото: Walking With The Wounded

Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл спеціально привертають увагу папараці.

Також Фокус писав про тіару, у якій Меган Маркл може відвідати коронацію Карла ІІІ у травні 2023.