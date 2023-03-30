Принц Гарри и принц Уильям были "потерянными душами" до встречи с женами, — эксперт

После смерти матери принцессы Дианы оба герцога нашли поддержавших их жен.

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Принц Гарри и принц Уильям были "потерянными душами" до встречи со своими женами, утверждает эксперт. Об этом пишет Еxpress.

Писатель Том Куинн, выпустивший книгу о воспитании членов королевской семьи, говорит, что сыновья Карла III нашли возлюбленных, поддержавших их, и они оказали им необходимую поддержку.

По словам Куинна, принц Гарри и принц Уильям были "потерянными душами" в позднем подростковом возрасте до встречи с Меган Маркл и Кейт Миддлтон.

По словам специалистов, после смерти матери принцессы Дианы оба принца нашли жен, которые поддержали их и оказали необходимую помощь.

Принц Уильям и принц Гарри с женами Фото: Getty Images

Писатель Том Куинн сделал следующие комментарии на фоне выпуска своей новой книги "Позолоченная молодежь", в которой исследуется воспитание членов королевской семьи за последние несколько десятилетий.

Он считает, что уход за Гарри и Уильямом оплачиваемым персоналом, согласно традициям, повлиял на обоих принцев, поскольку их нанятые няни "могли уйти в любой момент".

Мистер Куинн сказал: "Я думаю, на самом деле, странным образом двое мальчиков, Уильям и Гарри, нуждаются в своих партнерах очень похожим образом".

После описания покойной принцессы Уэльской как "возможно, более современной и любящей", чем ее бывший муж, писатель отметил: "Итак, когда их мать умерла, у них была такая ужасная вещь в дополнение к незащищенности, когда их воспитывал оплачиваемый персонал… Я думаю, что к тому моменту, когда они достигли совершеннолетия, им обоим нужна была женщина, которая была бы уравновешенной и сильной в случае Уильяма, как тихая, твердая, безопасная Кейт, или, в случае Гарри, какая-то такая, как Меган, собиравшаяся схватить его за шею и сказать: "вот так надо жить".

Принц Уильям и принц Гарри с женами Фото: Getty Images

Напомним, принц Уильям и Кэтрин Миддлтон рассказали о любимых фильмах своих детей.

Также Фокус писал о новых деталях дела по прослушиванию телефона принца Гарри.