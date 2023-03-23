Принц Уильям и Кейт Миддлтон назвали любимые фильмы своих детей

Больше всего дети высокопоставленной королевской пары любят классику Disney.

Related video

Принц и принцесса Уэльские стараются обеспечить троим свои детям максимальную конфиденциальность, но иногда все же в разговорах во время многочисленных встреч в школах, больницах или благотворительных организациях позволяют себе приоткрыть завесу над привычками принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, давая всем понять, что их сыновья и дочка – такие же обычные малыши, как и остальные. Например, они рассказали, какие фильмы и мультфильмы любят их дети, пишет Mirror.

По словам супругов, больше всего им нравится классика Disney. Во время встречи после вручения премии BAFTA Кейт рассказала, что классический британский фильм "Паддингтон" о приключениях медвежонка и диснеевский "Коко" — одни из любимых картин принца Джорджа. В свою очередь принц Уильям говорил, что Джордж еще очень любит мультфильм "Король Лев", который вместе с родителями он смотрел неоднократно.

"Король Лев" – любимый мультфильм принца Джорджа Фото: Скриншот

"Мы несколько раз смотрели "Октонавтов". Он также смотрел несколько фильмов о Лего, так что он смотрел много подобных вещей", – отметил принц Уэльский. Однако вкусы Джорджа меняются, и с недавних пор он без ума от мультфильма "Как приручить дракона". Фантастический боевик рассказывает историю подростка-викинга по имени Иккинг, который стремится следовать традиции своего племени стать убийцей драконов, но в процессе подружился с одним из них.

Принцессе Шарлотте нравится мультфильм "Энканто", и она даже танцевала под хит "Мы не говорим о Бруно" из этой картины.

Песня, под которую любит танцевать принцесса Шарлотта

Что касается четырехлетнего принца Лео, то он с Диснеем – буквально с рождения. Его дядя, принц Гарри, купил ему особенный подарок на его крестины еще в 2018 году. Он отдал 8000 фунтов стерлингов за оригинальную копию "Винни-Пуха" А. А. Милна 1926 года.

"Одним из самых счастливых детских воспоминаний Гарри было то, что его мать читала сказку на ночь. Она любила всю старую классику, и у Гарри возникла блестящая идея создать небольшую библиотеку первых изданий для Луи, Шарлотты и Джорджа, чтобы они могли наслаждаться ими, становясь старше.

Ранее Фокус писал, что королевский фотограф поделился секретами удачных снимков детей принца и принцессы Уэльских.