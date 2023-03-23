Королевский фотограф поделился трюком, как снимать принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи

В частности, он поделился мнениями о том, кто из детей принца Уэльского напоминает его в детстве.

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Королевский фотограф поделился трюком, как снять принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. Об этом пишет People.

Артур Эдвардс, фотографировавший королевскую семью 45 лет, рассказал, кто из детей принца Уильяма напоминает ему принца Уэльского в детстве.

Фотограф Артур Эдвардс на протяжении 45 лет снимал британскую королевскую семью для The Sun, следил за роялами в 200 турах более чем в 120 странах и зафиксировал семь свадеб, пять похорон и семь рождений. Накануне 82-летний Эдвардс поделился приемом фотографирования троих детей принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон.

"Уловка состоит в том, чтобы быть терпеливыми, — говорит Эдвардс о фотографировании Джорджа, 9, Шарлотты, 7, и Луи, 4, — Ты должен быть терпеливым, потому что они что-то делают, и ты просто должен убедиться, что ты это снял. С королевой было то же самое. Вы знали, что в конце концов получите улыбку, но вам пришлось набраться терпения".

Принц Джордж, принц Луи и принцесса Шарлотта Фото: Getty Images

"Джордж был совсем маленьким, и он собирался сесть в самолет, чтобы вернуться назад, и начал подходить и махать рукой. Это были отличные фотографии, но, очевидно, мать сказала ему, что это то, что он должен делать", — рассказывает фотограф.

Поскольку принц и принцесса Уэльские воспитывают своих детей преимущественно вне центра королевского внимания, они традиционно выпускают портрет на день рождения каждого ребенка, сделанный Кейт. По словам Эдвардса, награжденного членом Британской империи за свои заслуги перед газетами в 2003 году, принцесса Уэльская имеет настоящий талант фотографа.

Принцесса Шарлотта и принц Джордж Фото: Getty Images

"Кейт действительно отличный фотограф. Она сделала замечательные фотографии своих детей и делится ими с нами, что очень приятно", — говорит Эдвардс.

Эдвардс также рассказал, кто из детей Уильяма напоминает ему принца Уэльского в детстве.

По словам фотографа, принц Джордж своей скромностью похож на своего отца, между тем принц Луи больше напоминает принца Гарри.

Напомним, кто из королевских внуков самый богатый.

Также Фокус писал о том, когда принцесса Шарлотта впервые примеряет свою первую тиару.