Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Королівський фотограф поділився трюком, як знімати принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї

кейт міддлтон та принц вільям, королівський фотограф артур едвардс, принц шарлотта, принц луї, принц джордж
Фото: Getty Images | Принц Вільям та Кейт Міддлтон з дітьми

Зокрема він поділився думками щодо того, хто з дітей принца Уельського нагадує його в дитинстві.

Related video

Королівський фотограф поділився трюком, як зняти принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї. Про це пише People.

Артур Едвардс, який фотографував королівську родину 45 років, розповів, хто з дітей принца Вільяма нагадує йому принца Уельського в дитинстві

Фотограф Артур Едвардс протягом 45 років знімав британську королівську родину для The Sun, стежив за роялами у 200 турах у понад 120 країнах і зафіксував сім весіль, п’ять похоронів і сім народжень. Напередодні 82-річний Едвардс поділився прийомом фотографування трьох дітей принца Вільяма та Кетрін Міддлтон.

"Хитрість полягає в тому, щоб бути терплячими, — говорить Едвардс про фотографування Джорджа, 9, Шарлотти, 7, і Луї, 4, — Ти маєш бути терплячим, тому що вони щось роблять, і ти просто маєш переконатися, що ти це зняв. З королевою було те саме. Ви знали, що зрештою отримаєте посмішку, але вам довелося набратися терпіння".

Принц Джордж, принц Луї та принцеса Шарлотта Fullscreen
Принц Джордж, принц Луї та принцеса Шарлотта
Фото: Getty Images

"Джордж був зовсім маленьким, і він збирався сісти в літак, щоб повернутися назад, і почав підходити та махати рукою. Це були чудові фотографії, але, очевидно, мати сказала йому, що це те, що він повинен робити", — розповідає фотограф.

Оскільки принц і принцеса Уельські виховують своїх дітей переважно поза центром королівської уваги, вони традиційно випускають портрет на день народження кожної дитини — зроблений Кейт. За словами Едвардса, який був нагороджений членом Британської імперії за свої заслуги перед газетами в 2003 році, принцеса Уельська має справжній талант фотографа.

Принцеса Шарлотта та принц Джордж Fullscreen
Принцеса Шарлотта та принц Джордж
Фото: Getty Images

"Кейт справді чудовий фотограф. Вона зробила чудові фотографії своїх дітей і ділиться ними з нами, що дуже приємно", — каже Едвардс.

За декілька поколінь від королівської родини Едвардс також розповів, хто з дітей Вільяма нагадує йому принца Уельського в дитинстві.

За словами фотографа, принц Джордж своєю скромністю схожий на свого батька, тим часом принц Луї більше нагадує принца Гаррі.

Нагадаємо, хто з королівських онуків найбагатший.

Також Фокус писав про те, коли принцеса Шарлотта вперше приміряє свою першу тіару.