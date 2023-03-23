Королівський фотограф поділився трюком, як знімати принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї
Зокрема він поділився думками щодо того, хто з дітей принца Уельського нагадує його в дитинстві.
Королівський фотограф поділився трюком, як зняти принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї. Про це пише People.
Артур Едвардс, який фотографував королівську родину 45 років, розповів, хто з дітей принца Вільяма нагадує йому принца Уельського в дитинстві
Фотограф Артур Едвардс протягом 45 років знімав британську королівську родину для The Sun, стежив за роялами у 200 турах у понад 120 країнах і зафіксував сім весіль, п’ять похоронів і сім народжень. Напередодні 82-річний Едвардс поділився прийомом фотографування трьох дітей принца Вільяма та Кетрін Міддлтон.
"Хитрість полягає в тому, щоб бути терплячими, — говорить Едвардс про фотографування Джорджа, 9, Шарлотти, 7, і Луї, 4, — Ти маєш бути терплячим, тому що вони щось роблять, і ти просто маєш переконатися, що ти це зняв. З королевою було те саме. Ви знали, що зрештою отримаєте посмішку, але вам довелося набратися терпіння".
"Джордж був зовсім маленьким, і він збирався сісти в літак, щоб повернутися назад, і почав підходити та махати рукою. Це були чудові фотографії, але, очевидно, мати сказала йому, що це те, що він повинен робити", — розповідає фотограф.
Оскільки принц і принцеса Уельські виховують своїх дітей переважно поза центром королівської уваги, вони традиційно випускають портрет на день народження кожної дитини — зроблений Кейт. За словами Едвардса, який був нагороджений членом Британської імперії за свої заслуги перед газетами в 2003 році, принцеса Уельська має справжній талант фотографа.
"Кейт справді чудовий фотограф. Вона зробила чудові фотографії своїх дітей і ділиться ними з нами, що дуже приємно", — каже Едвардс.
За декілька поколінь від королівської родини Едвардс також розповів, хто з дітей Вільяма нагадує йому принца Уельського в дитинстві.
За словами фотографа, принц Джордж своєю скромністю схожий на свого батька, тим часом принц Луї більше нагадує принца Гаррі.
Нагадаємо, хто з королівських онуків найбагатший.
Також Фокус писав про те, коли принцеса Шарлотта вперше приміряє свою першу тіару.