Королівський фотограф поділився трюком, як знімати принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї

Зокрема він поділився думками щодо того, хто з дітей принца Уельського нагадує його в дитинстві.

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Королівський фотограф поділився трюком, як зняти принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї. Про це пише People.

Артур Едвардс, який фотографував королівську родину 45 років, розповів, хто з дітей принца Вільяма нагадує йому принца Уельського в дитинстві

Фотограф Артур Едвардс протягом 45 років знімав британську королівську родину для The Sun, стежив за роялами у 200 турах у понад 120 країнах і зафіксував сім весіль, п’ять похоронів і сім народжень. Напередодні 82-річний Едвардс поділився прийомом фотографування трьох дітей принца Вільяма та Кетрін Міддлтон.

"Хитрість полягає в тому, щоб бути терплячими, — говорить Едвардс про фотографування Джорджа, 9, Шарлотти, 7, і Луї, 4, — Ти маєш бути терплячим, тому що вони щось роблять, і ти просто маєш переконатися, що ти це зняв. З королевою було те саме. Ви знали, що зрештою отримаєте посмішку, але вам довелося набратися терпіння".

Принц Джордж, принц Луї та принцеса Шарлотта Фото: Getty Images

"Джордж був зовсім маленьким, і він збирався сісти в літак, щоб повернутися назад, і почав підходити та махати рукою. Це були чудові фотографії, але, очевидно, мати сказала йому, що це те, що він повинен робити", — розповідає фотограф.

Оскільки принц і принцеса Уельські виховують своїх дітей переважно поза центром королівської уваги, вони традиційно випускають портрет на день народження кожної дитини — зроблений Кейт. За словами Едвардса, який був нагороджений членом Британської імперії за свої заслуги перед газетами в 2003 році, принцеса Уельська має справжній талант фотографа.

Принцеса Шарлотта та принц Джордж Фото: Getty Images

"Кейт справді чудовий фотограф. Вона зробила чудові фотографії своїх дітей і ділиться ними з нами, що дуже приємно", — каже Едвардс.

За декілька поколінь від королівської родини Едвардс також розповів, хто з дітей Вільяма нагадує йому принца Уельського в дитинстві.

За словами фотографа, принц Джордж своєю скромністю схожий на свого батька, тим часом принц Луї більше нагадує принца Гаррі.

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