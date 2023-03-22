Принцеса Шарлотта чи малюк Арчі? Хто з королівських онуків найбагатший

Діти принца Гаррі та діти принца Вільяма народилися в дуже заможних сім'ях, але скільки вони "коштують" насправді? І що з них багатший?

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Наймолодші члени королівської родини Великої Британії, можливо, ще надто малі, але вже зараз їхні банківські рахунки досить великі, щоб змагатися з деякими найуспішнішими бізнес-магнатами. Народжені в королівській родині, ці діти приречені на підвищену увагу преси, популярність і багатство. Але оскільки королівські діти ще мають отримати свою спадщину і роботу, їхній власний капітал розраховується на основі їх цінності для економіки Великої Британії, повідомляє ReadersDigest.

Принц Джордж є другим у черзі на британський престол, після свого батька, принца Вільяма, але разом зі своїми братами та сестрами, принцесою Шарлоттою і принцом Луї, трійця, яка ще не досягла підліткового віку, разом накопичила величезні статки.

У парі з ними їхні двоюрідні брати принц Арчі та принцеса Лілібет, онуки покійної принцеси Діани знаходяться в ідеальному фінансовому стані.

Принц Джордж

За даними Express UK, статки принца Джорджа оцінюються в 2,9 мільярдів доларів. Дев'ятирічний принц щорічно приносить британській економіці до 109 мільйонів доларів.

Принц Джордж Фото: Getty Images

Як старший син наступного монарха, принц Джордж успадкує герцогство Корнуолл. Це "великий портфель нерухомості, який дозволяє принцу мати суттєвий прибуток".

Майно враховує 133 000 акрів землі та, як повідомляється, оцінюється в більш ніж 1 мільярд доларів.

Принцеса Шарлотта

У семирічної принцеси Шарлотти найвищий власний капітал із усіх королівських малюків. Насамперед завдяки так званому "ефекту Шарлотти".

Принцеса Шарлотта з матір'ю Фото: Getty

Середня дитина принца та принцеси Уельських "коштує" 5 мільярдів доларів. Її неймовірний власний капітал багато в чому пов'язаний з тим, що одяг розпродається в ту саму хвилину, як вона фотографується в ньому.

Принцеса Шарлотта приносить британській економіці майже 100 мільйонів доларів на рік.

Принц Луї

Чотирирічний принц Луї, у 2018 році, у рік свого народження, вніс до британської економіки майже 54 мільйони доларів.

Принц Луї Фото: Getty Images

Повідомляється, що статки наймолодшої дитини принца Вільяма становить від 70 до 125 мільйонів доларів.

Принц Арчі

Його батьки, принц Гаррі та Меган Маркл, можливо, відмовились від участі в житті королівської родини, влаштувавши "Мегзіт", але малюк Арчі Сассекський у свої три роки вже є мультимільйонером.

Малюк Арчі на руках принца Гаррі Фото: The Duke and Duchess of Sussex

Після його народження передбачалося, що Арчі додасть майже 1,47 мільярди доларів в економіку Великої Британії за два роки.

Принцеса Лілібет Діана

На відміну від свого брата, принцеса Лілібет Діана була членом старшої королівської сім'ї. Вона народилася в Сполучених Штатах і тільки член сім'ї герцогів Сассекських. Хоча з того часу вона здобула свій титул, мало що відомо про її власний капітал. Але зрозуміло одне, її батьки так активно заробляють на своїх стосунках із родичами, знімаючись у документальних серіалах, беручи участь у ток-шоу і випускаючи мемуари, що малеча Лілібет очевидно не буде бідувати.

Лілібет Діана — дочка принца Гаррі та Меган Маркл Фото: Instagram misanharriman

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, коли принцеса Шарлотта може приміряти свою першу тіару. Швидше за все, це не станеться найближчим часом.