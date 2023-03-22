Принцесса Шарлотта, или малыш Арчи? Кто из королевских внуков самый богатый

Дети принца Гарри и дети принца Уильяма родились в очень состоятельных семьях, но сколько они "стоят" на самом деле? И что из них богаче?

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Самые юные члены королевской семьи Великобритании, возможно, еще слишком малы, но уже сейчас их банковские счета достаточно велики, чтобы соперничать с некоторыми из самых успешных бизнес-магнатов. Рожденные в королевской семье, эти малыши обречены на повышенное внимание прессы, известность и богатство. Но поскольку королевским детям еще предстоит получить свое наследство и работу, их собственный капитал рассчитывается на основе их ценности для экономики Великобритании, сообщает ReadersDigest.

Принц Джордж является вторым в очереди на британский престол, после своего отца, принца Уильяма, но вместе со своими братьями и сестрами, принцессой Шарлоттой и принцем Луи, троица, еще не достигшая подросткового возраста, вместе накопила огромное состояние.

В паре с ними их двоюродные братья принц Арчи и принцесса Лилибет, внуки покойной принцессы Дианы, находятся в идеальном финансовом состоянии.

Принц Джордж

По данным Express UK, состояние принца Джорджа оценивается в 2,9 миллиарда долларов. Девятилетний принц ежегодно приносит британской экономике до 109 миллиона долларов.

Принц Джордж Фото: Getty Images

Как старший сын следующего монарха, принц Джордж унаследует герцогство Корнуолл. Это "большой портфель недвижимости, который позволяет принцу иметь существенный доход".

Имущество включает 133 000 акров земли и, как сообщается, оценивается более чем в 1 миллиард долларов.

Принцесса Шарлотта

У семилетней принцессы Шарлотты самый высокий собственный капитал из всех королевских малышей. В первую очередь благодаря так называемому "эффекту Шарлотты".

Принцесса Шарлотта с матерью Фото: Getty

Средний ребенок принца и принцессы Уэльских "стоит" 5 миллиардов долларов. Ее невероятный собственный капитал во многом связан с тем, что одежда распродается в ту же минуту, как она фотографируется в ней.

Принцесса Шарлотта приносит британской экономике около 100 миллиона долларов в год.

Принц Луи

Четырехлетний принц Луи, в 2018 году, в год своего рождения, внес в британскую экономику около 54 миллионов долларов.

Принц Луи Фото: Getty Images

Сообщается, что состояние самого младшего ребенка принца Уильяма составляет от 70 до 125 миллионов долларов.

Принц Арчи

Его родители, принц Гарри и Меган Маркл, возможно, оказались от участия в жизни королевской семьи, устроив "Мегзит", но малыш Арчи Сассекский в свои три года уже является мультимиллионером.

Малыш Арчи на руках принца Гарри Фото: The Duke and Duchess of Sussex

После его рождения предполагалось, что Арчи добавит около 1,47 миллиарда долларов в экономику Великобритании за два года.

Принцесса Лилибет Диана

В отличие от своего брата, принцесса Лилибет Диана не была членом старшей королевской семьи. Она родилась в Соединенных Штатах и ​​только как член семьи герцогов Сассекских. Хотя с тех пор она получила свой титул, мало что известно о ее собственном капитале. Но ясно одно, ее родители так активно зарабатывают на своих отношениях с родственниками, снимаясь в документальных сериалах, участвуя в ток-шоу и выпуская мемуары, что малышка Лилибет явно не будет бедствовать.

Лилибет Диана - дочь принца Гарри и Меган Маркл Фото: Instagram misanharriman

Напомним, ранее Фокус писал о том, когда принцесса Шарлотта может примерить свою первую тиару. Скорей всего, это не произойдет в ближайшее время.