Принц Вільям та Кейт Міддлтон назвали улюблені фільми своїх дітей

Найбільше діти високопоставленої королівської пари люблять класику Disney.

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Принц і принцеса Уельські намагаються забезпечити трьом своїм дітям максимальну конфіденційність, але іноді все ж таки в розмовах під час численних зустрічей у школах, лікарнях або благодійних організаціях дозволяють собі привідкрити завісу над звичками принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї, даючи всім зрозуміти, що їхні сини та донька — такі ж звичайні малюки, як і решта. Наприклад, вони розповіли, які фільми і мультфільми люблять їхні діти, пише Mirror.

За словами подружжя, найбільше їм подобається класика Disney. Під час зустрічі після вручення премії BAFTA Кейт розповіла, що класичний британський фільм "Паддінгтон" про пригоди ведмедика і діснеївський "Коко" — одні з улюблених картин принца Джорджа. Зі свого боку, принц Вільям говорив, що Джордж ще дуже любить мультфільм "Король Лев", який разом із батьками він дивився неодноразово.

"Король Лев" — улюблений мультфільм принца Джорджа Фото: Скриншот

"Ми декілька разів дивилися "Октонавтів". Він також дивився декілька фільмів про Лего, тож він дивився багато подібних речей", — зазначив принц Уельський. Однак смаки Джорджа змінюються, і віднедавна він шаленіє від мультфільму "Як приборкати дракона". Фантастичний бойовик розповідає історію підлітка-вікінга на ім'я Іккінг, який прагне слідувати традиції свого племені стати вбивцею драконів, але в процесі потоваришував з одним із них.

Принцесі Шарлотті подобається мультфільм "Енканто", і вона навіть танцювала під хіт "Ані слова про Бруно" з цієї картини.

Пісня, під яку любить танцювати принцеса Шарлотта

Щодо чотирирічного принца Лео, то він із Діснеєм – буквально з народження. Його дядько, принц Гаррі, купив йому особливий подарунок на його хрестини ще у 2018 році. Він віддав 8000 фунтів стерлінгів за оригінальну копію Вінні-Пуха А. Мілна 1926 року.

"Одним із найщасливіших дитячих спогадів Гаррі було те, що його мати читала казку на ніч. Вона любила всю стару класику, і у Гаррі виникла блискуча ідея створити невелику бібліотеку перших видань для Луї, Шарлотти та Джорджа, щоб вони могли насолоджуватися ними, стаючи старше.

Раніше Фокус писав, що королівський фотограф поділився секретами вдалих знімків дітей принца та принцеси Уельських.