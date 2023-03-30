Принц Гаррі та принц Вільям були "втраченими душами" до зустрічі з дружинами, — експерт

Після смерті матері принцеси Діани обидва герцоги знайшли дружин, які підтримали їх.

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Принц Гаррі та принц Вільям були "загубленими душами" до зустрічі зі своїми дружинами, стверджує експерт. Про це пише Еxpress.

Письменник Том Квінн, який випустив книгу про виховання членів королівської родини, каже, що сини Карла ІІІ знайшли коханих, які їх підтримали, і вони надали їм необхідну підтримку.

За словами Квінна, принц Гаррі та принц Вільям були "загубленими душами" в пізньому підлітковому віці до зустрічі з Меган Маркл і Кейт Міддлтон.

За словами фахівців, після смерті матері принцеси Діани обидва принци знайшли дружин, які підтримали їх і надали необхідну допомогу.

Принц Вільям та принц Гаррі з дружинами Фото: Getty Images

Письменник Том Квінн зробив такі коментарі на тлі випуску своєї нової книги "Позолочена молодь", у якій досліджується виховання членів королівської родини за останні кілька десятиліть.

Він вважає, що догляд за Гаррі та Вільямом оплачуваним персоналом, згідно з традиціями, вплинув на обох принців, оскільки їх найняті няні "могли піти в будь-який момент".

Містер Квінн сказав: "Я думаю, насправді, дивним чином двоє хлопчиків, Вільям і Гаррі, потребують своїх партнерів дуже схожим чином".

Після опису покійної принцеси Уельської як "можливо, більш сучасної та люблячої", ніж її колишній чоловік, письменник зазначив: "Отже, коли їхня мати померла, у них була така жахлива річ на додачу до незахищеності, коли їх виховував оплачуваний персонал…Я думаю, що до того моменту, коли вони досягли повноліття, їм обом потрібна була жінка, яка була б урівноваженою та сильною у випадку Вільяма, як тиха, тверда, безпечна Кейт, або, у випадку Гаррі, якась така, як Меган, яка збиралася схопити його за шию і сказати: "ось так треба жити".

Принц Вільям та принц Гаррі з дружинами Фото: Getty Images

Нагадаємо, принц Вільям та Кетрін Міддлтон розповіли про улюблені фільми своїх дітей.

Також Фокус писав про нові деталі справи щодо прослуховування телефона принца Гаррі.