Принц Гарри передал модный привет Меган Маркл из зала суда

Меган Маркл – давняя любительница Dior, а в ее коллекции есть пара клатчей с пчелой.

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В последний день судебного процесса против Associated Newspapers, который проходил в высоком суде Лондона, принц Гарри появился в зале суда в рубашке Dior с вышитой на ней золотой пчелой. Таким образом он передал привет своей жене-американке Меган Маркл, котора является большой поклонницей этого бренда, пишет Hello.

Рубашку Dior "Bee Shirt" стоит 800 фунтов стерлингов и отражает пчелиный мотив, который герцогиня Сассекская также предпочитает в своих образах, особенно с атласными клатчами "D-Bee". Их у нее целых два.

Принц Гарри в рубашке Dior "Bee Shirt" Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Меган имеет давние отношения с французским модным домом. Она неоднократно появлялась на публике в роскошных нарядах бренда, сшитых на заказ. Кроме платьев и костюмов, у нее есть культовая сумочка Lady D-Lite, итерация Lady Dior, которая была названа в честь покойной матери принца Гарри, принцессы Дианы.

Не исключено, что рубашку принцу Гарри подарила его супруга, хотя он и сам давно дружит с креативным директором Dior Homme Кимом Джонсом. Последний в июле 2022 года пошил для герцога Сассекского брючный костюм для выступления на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке в Международный день Нельсона Манделы. Костюм, в котором принц был на суде, очень, кстати, похож на тот. Не исключено, что это он и был.

Ранее Сассексы признавались, что используют моду, чтобы передать сообщение. Меган рассказала, что специально выбирала смелые цвета в течение своей последней недели в качестве работающего члена королевской семьи в Великобритании, признавшись в этом в документальном фильме Netflix "Гарри и Меган".

"До той последней недели в Великобритании я редко носила цветную одежду. Но на той неделе я носила много цветов… Я просто подумала: "Давайте просто будем выглядеть, как радуга", – подчеркнула она.

Ранее Фокус писал, что приезд принца Гарри в Лондон ранее не анонсировался и многих откровенно удивил. Во время пребывания в Великобритании он не встречался со своими родственниками.