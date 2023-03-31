Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Принц Гарри передал модный привет Меган Маркл из зала суда

принц Гарри, суд, высокий суд лондона, модный образ принца гарри
Фото: Getty Images | Принц Гарри идет в Высокий суд Лондона

Меган Маркл – давняя любительница Dior, а в ее коллекции есть пара клатчей с пчелой.

Related video

В последний день судебного процесса против Associated Newspapers, который проходил в высоком суде Лондона, принц Гарри появился в зале суда в рубашке Dior с вышитой на ней золотой пчелой. Таким образом он передал привет своей жене-американке Меган Маркл, котора является большой поклонницей этого бренда, пишет Hello.

Рубашку Dior "Bee Shirt" стоит 800 фунтов стерлингов и отражает пчелиный мотив, который герцогиня Сассекская также предпочитает в своих образах, особенно с атласными клатчами "D-Bee". Их у нее целых два.

принц гарри Fullscreen
Принц Гарри в рубашке Dior "Bee Shirt"
Фото: Getty Images
принц гарри Fullscreen
Фото: Getty Images

Меган имеет давние отношения с французским модным домом. Она неоднократно появлялась на публике в роскошных нарядах бренда, сшитых на заказ. Кроме платьев и костюмов, у нее есть культовая сумочка Lady D-Lite, итерация Lady Dior, которая была названа в честь покойной матери принца Гарри, принцессы Дианы.

Не исключено, что рубашку принцу Гарри подарила его супруга, хотя он и сам давно дружит с креативным директором Dior Homme Кимом Джонсом. Последний в июле 2022 года пошил для герцога Сассекского брючный костюм для выступления на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке в Международный день Нельсона Манделы. Костюм, в котором принц был на суде, очень, кстати, похож на тот. Не исключено, что это он и был.

Ранее Сассексы признавались, что используют моду, чтобы передать сообщение. Меган рассказала, что специально выбирала смелые цвета в течение своей последней недели в качестве работающего члена королевской семьи в Великобритании, признавшись в этом в документальном фильме Netflix "Гарри и Меган".

"До той последней недели в Великобритании я редко носила цветную одежду. Но на той неделе я носила много цветов… Я просто подумала: "Давайте просто будем выглядеть, как радуга", – подчеркнула она.

Ранее Фокус писал, что приезд принца Гарри в Лондон ранее не анонсировался и многих откровенно удивил. Во время пребывания в Великобритании он не встречался со своими родственниками.