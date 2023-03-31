Меган Маркл має "дивне ставлення до об'єктивної реальності", — інсайдери

Експерт вважає, що дружина принца Гаррі не є "тою, з ким можна дружити".

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Герцогиня Сассекська Меган Маркл має "дивне ставлення до об'єктивної реальності". Про це пише New York Post.

Так вважає Ванесса Григоріадіс, авторка Vanity Fair. Вона пояснила, що те, як Маркл і принц Гаррі зобразили пресу як "величезного монстра", з яким вони повинні битися, є занадто зручним.

Григоріадіс у 2018 році описала американську акторку, зосередившись на її батьках, Дорії Регланд і Томасі Марклі.

"У неї є ця спотворена реальність, а потім вона збирає під нею докази, щоб підтвердити тезу, яка може бути не такою", — сказала Григоріадіс.

Зокрема вона додала, що, коли вона писала про Маркл, то розмовляла з кількома знайомими, які описали колишню зірку "Костюмів" як людину, яка здається теплою та доброзичливою, але не є "тим, з ким можна дружити".

Меган Маркл Фото: Скриншот

Авторка сказала, що Маркл не психопат, але в них є щось "неприємне", маючи на увазі герцогиню та її родину.

Грігоріадіс також розповіла, що редактор неназваного жіночого журналу — не Vanity Fair — сказав їй, що вони не хочуть, щоб на їх вебсайті було щось негативне про Меган Маркл.

Це різко контрастує з тим, як Меган Маркл і принц Гаррі характеризують свої стосунки з пресою.

Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Instagram/sussexroyal

Королівська пара назвала таблоїди своїм головним ворогом, про що вони говорили в сумнозвісному інтерв’ю Опрі Вінфрі та в документальному серіалі Netflix "Гаррі та Меган".

Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл "грають у голлівудську гру".

Також Фокус писав про тіару, у якій Меган Маркл може відвідати коронацію Карла ІІІ.