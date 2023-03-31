У Меган Маркл "странное отношение к объективной реальности", — инсайдеры

Эксперт считает, что супруга принца Гарри не является "той, с кем можно дружить".

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Герцогиня Сассекская Меган Маркл имеет "странное отношение к объективной реальности". Об этом пишет New York Post.

Так считает Ванесса Григориадис, автор Vanity Fair. Она объяснила, что то, как Маркл и принц Гарри изобразили прессу как "огромного монстра", с которым они должны сражаться, слишком удобно.

Григориадис в 2018 году описала американскую актрису, сосредоточившись на ее родителях, Дории Регланд и Томасе Маркле.

"У нее есть эта обезображенная реальность, а затем она собирает под ней доказательства, чтобы подтвердить тезис, который может быть не таким", — сказала Григориадис.

В частности она добавила, что, когда она писала о Маркл, то разговаривала с несколькими знакомыми, которые описали бывшую звезду "Костюмов" как человека, который кажется теплым и дружелюбным, но не является "тем, с кем можно дружить".

Меган Маркл Фото: Скриншот

Автор сказала, что Маркл не психопат, но у них есть что-то "неприятное", имея в виду герцогиню и ее семью.

Григориядис также рассказала, что редактор неназванного женского журнала — не Vanity Fair — сказал ей, что они не хотят, чтобы на их веб-сайте было что-то негативное о Меган Маркл.

Это резко контрастирует с тем, как Меган Маркл и принц Гарри характеризуют свои отношения с прессой.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Instagram/sussexroyal

Королевская пара назвала таблоиды своим главным врагом, о чем они говорили в скандально известном интервью Опре Уинфри и в документальном сериале Netflix "Гарри и Меган".

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл "играют в голливудскую игру".

Также Фокус писал о тиаре, в которой Меган Маркл может посетить коронацию Карла ІІІ.