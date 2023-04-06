Конечная дата ожидания ответа уже прошла, однако инсайдеры надеются на положительную реакцию скандальных супругов.

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Принц Гарри и Меган Маркл до сих пор не ответили на приглашение посетить коронацию Карла III в мае 2023 года. Об этом пишет Daily Mail.

Королевские инсайдеры говорят, что они все еще "не понимают", планируют ли Сассекские прибыть на коронацию, несмотря на то, что конечный срок для ответов был в понедельник, 3 апреля 2023 года.

Источники сообщили, что конечная дата уже прошла, а сотрудникам до сих пор не уведомлено, примут ли младший сын короля и его жена приглашение посетить официальное событие, хотя до него остался всего месяц.

Говорят, что эта проблема вызывает "головную боль" для организаторов, пытающихся завершить такие детали, как расположение мест, автомобили и безопасность для VIP-персон, посетящих историческую церемонию 6 мая 2023 года.

И даже если они решили присутствовать, герцогу и герцогине Сассекским не позволили бы стоять на балконе Букингемского дворца рядом с королем и королевой, поскольку они не являются членами королевской семьи с 2020 года.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: royal.uk

Букингемский дворец отказался комментировать молчание Гарри и Меган.

"Людям сказали лишь то, что "это должно быть решено в ближайшее время". Но между тем команды пытаются завершить планы по 2000 гостям, многие из которых являются главами международных государств и VIP-персонами. Это головная боль", — рассказывает один из инсайдеров.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Напомним, принц Гарри передал модный привет Меган Маркл из зала суда.

Также Фокус писал о том, что Меган Маркл странно относится к объективной реальности, по мнению инсайдеров.