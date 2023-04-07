Герцогиня Йоркська, яка сама вийшла з королівської родини, вважає, що рішення потрібно приймати впевненіше.

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Сара Фергюсон прокоментувала поведінку принца Гаррі та Меган Маркл. Про це пише Іndependent.

Герцогиня Йоркська заявила, що члени родини, які вирішують залишити королівську сферу, повинні зрештою вирішити, чи вони "включені чи виведені".

"Ви не можете мати це в обох випадках", — сказала 63-річна колишня дружина принца Енрю. "Ви не можете сидіти на паркані і тримати одну ногу всередині, а іншу назовні. Ти або на ньому, або вийдіть".

"Не плачте про те, що вас не запросили на весілля. Ви вирішили піти, а тепер ідіть і живіть цим – і будьте цим", – сказала вона.

У 1992 році Сара та принц Ендрю розлучилися, але це було остаточно оформлено в 1996 році. Згідно з указом королеви Єлизавети ІІ, розлучення призвело до скасування титулу "Її Королівської Високості" Фергі, хоча їй було дозволено і надалі називатися герцогинею — і з тих пір вона підтримує тісні стосунки з родиною.

Коментарі Фергі можуть бути витлумачені як ледь прихована критика принца Гаррі та Меган Маркл, які покинули королівську родину за власним бажанням у січні 2020 року, а згодом були позбавлені титулів Його Високості.

Сара Фергюсон Фото: Getty Images

Фергі, яка також підробляє як письменниця любовних романів, сказала, що для неї було "великою честю" приєднатися до королівської родини, коли вона це зробила в 1986 році, "але це також супроводжувалося тиском бути в очах громадськості".

"Іноді я боролася з цим, і я думаю, що сьогодні соціальні мережі, ймовірно, ускладнюють це", — сказала вона.

У розмові з People раніше мама принцес Беатріс і Євгенії "не засуджувала" рішення принца Гаррі та Меган Маркл покинути королівське життя.

"Я не вважаю, що будь-яка людина має право судити іншу людину. Я сама не в змозі виносити будь-які судження", — сказала Фергюсон. "Мене судили все моє життя, і я не маю жодного судження щодо Сассексів".

Сара Фергюсон та королева Єлизавета ІІ Фото: Getty Images

Нагадаємо, стало остаточно відомо, чи відвідають коронацію Карла ІІІ принц Гаррі та Меган Маркл.

Також Фокус писав про коментар Сари Фергюсон щодо нової ролі Карла ІІІ та королеви-консорта Камілли.