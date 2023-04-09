Окрім цього, покійна монархиня не любила довгих розмов з онуком, вважаючи їх важкими, а його поведінку дивною.

Related video

Королева Єлизавета ІІ вважала поведінку принца Гаррі та Меган Маркл "доволі божевільною". Про це пише Daily Mail.

Покійна монархиня думала, що відданість герцога Сассекського своїй дружині "затьмарила його судження", як показує нова книга про життя членів королівської родини Великобританії.

Бабуся скандального принца втомилася від часто нестабільних стосунків між спадкоємцями Карла ІІІ до того, як Сассекський зустрів свою майбутню дружину.

Але коли подружжя почало публічно критикувати монархію та зневажати окремих членів родини, королева була збентежена їхньою поведінкою, назвавши її "доволі божевільною".

Єлизавета ІІ думала, що судження її онука були спотворені впливом американської акторки, бо він був "так захоплений" своєю любов’ю до неї.

Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Getty Images

Окрім цього, повідомляється, що покійна монархиня не любила довгих розмов з онуком, вважаючи їх важкими, а його поведінку дивною.

Джерело повідомило: "Її Величність вважала дзвінки принца Гаррі досить важкими та виснажливими. Вона не хотіла втручатися у стосунки між батьком та сином і закликала їх поговорити".

Але тоді ще принц Чарльз просто перестав відповідати на дзвінки меншого сина після того, як Гаррі лаявся на нього і неодноразово просив грошей.

Королівське подружжя склало королівські обов’язки на початку 2020 року, переїхавши до США.

Королева Єлизавета II була "спустошена", коли принц Гаррі та Меган оголосили, що покинуть королівський чин, особливо після гучного інтерв’ю американській телеведучій Опрі Вінфрі.

Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Getty Images

Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл пропустять коронацію Карла ІІІ у травні 2023.

Також Фокус писав про коментар Сари Фергюсон щодо поведінки принца Гаррі та Меган Маркл.