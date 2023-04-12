Принц Гарри приедет на коронацию короля Карла III, но есть нюанс

Подтверждено, что принц Гарри примет участие в коронации короля Карла III после нескольких недель напряженных спекуляций, однако Меган Маркл к нему не присоединится.

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Букингемский дворец заявил, что принц Гарри примет участие в коронации своего отца в Вестминстерском аббатстве 6 мая. Однако его супруга Меган Маркл не присоединиться к исторической церемонии. Об этом пишет PageSix.

"Букингемский дворец рад подтвердить, что герцог Сассекский посетит коронационную службу в Вестминстерском аббатстве 6 мая, — сообщил представитель дворца. — Герцогиня Сассекская останется в Калифорнии с принцем Арчи и принцессой Лилибет".

Это будет первое воссоединение Гарри с членами королевской семьи после январского выпуска его скандальных мемуаров "Запасной".

Мемуары принца Гарри "Запасной" Фото: Getty Images

Как выяснилось, решение было принято после того, как Гарри отправил в Букингемский дворец длинный список вопросов, в том числе о том, где он будет сидеть и какая безопасность будет обеспечена.

Считается, что Гарри остановится в последний раз во Фрогмор-коттедже, своем доме в Виндзоре, поскольку Карл попросил его и Маркл переехать.

Гарри и Меган затягивали с ответом на приглашение на коронацию, что вызвало ряд проблем для организаторов, пытающихся завершить такие детали, как расположение мест, автомобили и безопасность для VIP-персон.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Напомним, герцог Сассекский "ничуть не жалеет" об обнародовании скандальных фактов в своей книге и чрезвычайно гордится продажами своих мемуаров "Запасной".

Также Фокус писал, принц Гарри хотел увидеться с отцом во время визита в Лондон, но тот "был занят".